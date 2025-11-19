Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Giữa vòng vây lũ dữ: Căng mình tiếp tế, sơ tán hàng trăm người ở Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
19/11/2025 05:45 GMT+7

Trước tình hình lũ dữ 'tấn công' xã Yang Mao (Đắk Lắk), lực lượng chức năng làm việc hết công sức để tiếp tế nhu yếu phẩm và sơ tán hàng trăm người dân ra khỏi khu vực bị cô lập, nguy cơ sạt lở cao.

Chiều 18.11, lực lượng chức năng tập trung đông tại địa bàn xã Yang Mao (Đắk Lắk) để sơ tán, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị lũ dữ cô lập, nhiều đoạn có nguy cơ sạt lở trước tình hình có mưa lớn.

Theo ghi nhận của PV, khu vực di dời dân cách trung tâm xã khoảng 10 km. Nước lũ dâng cao gây đứt gãy nhiều tuyến cầu dân sinh. Xe công nông phải được huy động để tiếp tế nhu yếu phẩm như mỳ gói, nước uống… cho người dân.

Giữa lũ dữ , lực lượng chức năng tiếp tế và giải cứu người dân tại Yang Mao , Đắk Lắk - Ảnh 1.

Địa bàn xã Yang Mao (Đắk Lắk) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, lực lượng chức năng đã thực hiện tốt công tác vận chuyển nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho người dân. Bên cạnh đó, lực lượng cũng cố gắng vượt lũ dữ, sơ tán khoảng 80 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

"Trong đêm 18.11, chúng tôi phải hoàn thành việc sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tính đến chiều 18.11, lực lượng đã di dời thêm được khoảng 100 người dân. Trước đó đã di dời hơn 200 người dân", ông Trực thông tin.

Giữa lũ dữ , lực lượng chức năng tiếp tế và giải cứu người dân tại Yang Mao , Đắk Lắk - Ảnh 2.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập

ẢNH: HỮU TÚ

Ông Trực nói thêm, khó khăn lớn nhất sau khi sơ tán là bố trí chỗ ăn uống, chỗ ở cho số lượng lớn người dân. Đến nay, người dân đã được bố trí chỗ ở tại các điểm trường, nhà văn hóa của các thôn lân cận.

Dưới đây là một số hình ảnh tại khu vực xã Yang Mao bị nước lũ cô lập:

Giữa lũ dữ , lực lượng chức năng tiếp tế và giải cứu người dân tại Yang Mao , Đắk Lắk - Ảnh 3.

Nhiều chuyến xe chở nhu yếu phẩm vào vùng bị nước lũ cô lập

ẢNH: HỮU TÚ

Giữa lũ dữ , lực lượng chức năng tiếp tế và giải cứu người dân tại Yang Mao , Đắk Lắk - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phân phát nhu yếu phẩm cho người dân vừa được đưa đến nơi an toàn

ẢNH: HỮU TÚ

Giữa lũ dữ , lực lượng chức năng tiếp tế và giải cứu người dân tại Yang Mao , Đắk Lắk - Ảnh 5.

Vận chuyển nhu yếu phẩm liên tục đến khu tránh trú của người dân

ẢNH: HỮU TÚ

Giữa lũ dữ , lực lượng chức năng tiếp tế và giải cứu người dân tại Yang Mao , Đắk Lắk - Ảnh 6.

Người dân được bố trí điểm nghỉ ngơi và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm

ẢNH: HỮU TÚ

Giữa lũ dữ , lực lượng chức năng tiếp tế và giải cứu người dân tại Yang Mao , Đắk Lắk - Ảnh 7.

Các nhu yếu phẩm được tiếp tế như mì gói, sữa, nước uống...

ẢNH: HỮU TÚ

Giữa lũ dữ , lực lượng chức năng tiếp tế và giải cứu người dân tại Yang Mao , Đắk Lắk - Ảnh 8.

Nỗ lực căng dây vượt lũ để sơ tán người dân đến địa điểm an toàn

ẢNH: HỮU TÚ

Tin liên quan

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở

Trước tình hình thời tiết có mưa lớn, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk phải căng dây thừng, vượt nước lũ đưa người dân vùng bị cô lập, sạt lở đến nơi an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

tiếp tế Nhu yếu phẩm Sạt lở Sơ tán Đắk Lắk
