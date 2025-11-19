Giữa vòng vây lũ dữ: Căng mình tiếp tế, sơ tán hàng trăm người ở Đắk Lắk

Chiều 18.11, lực lượng chức năng tập trung đông tại địa bàn xã Yang Mao (Đắk Lắk) để sơ tán, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị lũ dữ cô lập, nhiều đoạn có nguy cơ sạt lở trước tình hình có mưa lớn.

Theo ghi nhận của PV, khu vực di dời dân cách trung tâm xã khoảng 10 km. Nước lũ dâng cao gây đứt gãy nhiều tuyến cầu dân sinh. Xe công nông phải được huy động để tiếp tế nhu yếu phẩm như mỳ gói, nước uống… cho người dân.

Địa bàn xã Yang Mao (Đắk Lắk) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng ẢNH: HỮU TÚ

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, lực lượng chức năng đã thực hiện tốt công tác vận chuyển nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho người dân. Bên cạnh đó, lực lượng cũng cố gắng vượt lũ dữ, sơ tán khoảng 80 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.

"Trong đêm 18.11, chúng tôi phải hoàn thành việc sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tính đến chiều 18.11, lực lượng đã di dời thêm được khoảng 100 người dân. Trước đó đã di dời hơn 200 người dân", ông Trực thông tin.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập ẢNH: HỮU TÚ

Ông Trực nói thêm, khó khăn lớn nhất sau khi sơ tán là bố trí chỗ ăn uống, chỗ ở cho số lượng lớn người dân. Đến nay, người dân đã được bố trí chỗ ở tại các điểm trường, nhà văn hóa của các thôn lân cận.

Dưới đây là một số hình ảnh tại khu vực xã Yang Mao bị nước lũ cô lập:

Nhiều chuyến xe chở nhu yếu phẩm vào vùng bị nước lũ cô lập ẢNH: HỮU TÚ

Lực lượng chức năng phân phát nhu yếu phẩm cho người dân vừa được đưa đến nơi an toàn ẢNH: HỮU TÚ

Vận chuyển nhu yếu phẩm liên tục đến khu tránh trú của người dân ẢNH: HỮU TÚ

Người dân được bố trí điểm nghỉ ngơi và cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm ẢNH: HỮU TÚ

Các nhu yếu phẩm được tiếp tế như mì gói, sữa, nước uống... ẢNH: HỮU TÚ