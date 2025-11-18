Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở

Vượt nước lũ, mở đường tiếp cận vùng bị cô lập

Ngày 18.11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở xã Yang Mao, Đắk Lắk (huyện Krông Bông cũ) bị cô lập, nước lũ chảy xiết không thể dùng thuyền hay ca nô. Trong tình thế sinh tử, lực lượng chức năng phải căng dây thừng vượt dòng nước dữ, kéo từng người dân ra khỏi vùng sạt lở để đưa đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng huy động thêm áo phao

Theo ghi nhận của PV, điểm di dời người dân cách trung tâm xã khoảng 10 km. Tuyến đường vào điểm di dời có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống đường.

PV Thanh Niên theo xe máy của anh Húng Văn Minh (22 tuổI, thôn Tơng Rang B, xã Yang Mao) để tiếp cận điểm di dời người dân.

Đoạn đường vào vùng di dời dân bị sạt lở nghiêm trọng

A Minh cho biết, năm nay thời tiết rất phức tạp, mưa lớn, nhiều ngọn đồi tại khu vực trực chờ sạt lở. "Sau khi nghe tin gia đình bị nước lũ chia cắt, tôi đang trồng cà phê ở Lâm Đồng lập tức lái xe về nhà. Cảnh tượng sạt lở chưa từng thấy suốt nhiều năm qua", anh Minh nói.

Lực lượng dùng xe máy vận chuyển áo phao vào vùng di dời dân

Đoạn đường đến khu vực di dời dân khoảng 10 km, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

Sau khoảng 30 phút di chuyển bằng xe máy và đi bộ, PV di chuyển đến điểm tập kết người dân được lực lượng di dời ra khỏi vùng sạt lở.

Anh Thào A Sáng (MTTQ thôn Ea Hăn) cho biết, hiện có khoảng 30 hộ đã được di dời đến nơi an toàn.

Người dân vận chuyển xe máy qua đoạn cầu xây chưa hoàn thành vì cầu dân sinh hư hỏng

"Ngay khi trời mưa lớn, chúng tôi đã vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn. Do nước lớn nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp tục di dời người dân", anh Sáng thông tin.

Tạm dừng cứu hộ do nước lớn

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, lực lượng chức năng của xã đã dùng dây thừng để sơ tán khoảng 200 người dân tại thôn Ea Hăn, bị cô lập nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Lực lượng đã vượt sông đưa người dân đến địa điểm tránh trú an toàn.

Nhiều hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở bị cô lập do nước lũ dâng cao

Theo ông Trực, do nước lũ chảy xiết không thể sử dụng thuyền hay ca nô để sơ tán người dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, căng một sợi dây thừng lớn qua sông rồi đưa từng người dân qua khỏi vùng cô lập.

Mỳ tôm, nước uống được vận chuyển đến khu vực tránh trú của người dân

"Hiện tại trời đang đổ mưa rất lớn, lực lượng tạm dừng việc sơ tán số người còn lại. Nhiều lực lượng đang tiếp tế đưa nhu yếu phẩm, phao cứu sinh, áo phao, thuốc men vào vùng cô lập và lên phương án để tiếp tục di dời dân trong điều kiện an toàn nhất", ông Trực cho hay.

Một số hộ dân được di dời đến địa điểm an toàn

Tại địa bàn xã Yang Mao, còn 4 thôn bị cô lập và 2 cây cầu bị nước lũ cuốn gây hư hỏng gây chia cắt giao thông.