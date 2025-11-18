Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở

Hữu Tú
Hữu Tú
18/11/2025 17:58 GMT+7

Trước tình hình thời tiết có mưa lớn, lực lượng chức năng ở Đắk Lắk phải căng dây thừng, vượt nước lũ đưa người dân vùng bị cô lập, sạt lở đến nơi an toàn.

Vượt nước lũ, mở đường tiếp cận vùng bị cô lập

Ngày 18.11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở xã Yang Mao, Đắk Lắk (huyện Krông Bông cũ) bị cô lập, nước lũ chảy xiết không thể dùng thuyền hay ca nô. Trong tình thế sinh tử, lực lượng chức năng phải căng dây thừng vượt dòng nước dữ, kéo từng người dân ra khỏi vùng sạt lở để đưa đến nơi an toàn.

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huy động thêm áo phao

ẢNH: HỮU TÚ

Theo ghi nhận của PV, điểm di dời người dân cách trung tâm xã khoảng 10 km. Tuyến đường vào điểm di dời có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống đường.

PV Thanh Niên theo xe máy của anh Húng Văn Minh (22 tuổI, thôn Tơng Rang B, xã Yang Mao) để tiếp cận điểm di dời người dân.

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở- Ảnh 2.

Đoạn đường vào vùng di dời dân bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: HỮU TÚ

A Minh cho biết, năm nay thời tiết rất phức tạp, mưa lớn, nhiều ngọn đồi tại khu vực trực chờ sạt lở. "Sau khi nghe tin gia đình bị nước lũ chia cắt, tôi đang trồng cà phê ở Lâm Đồng lập tức lái xe về nhà. Cảnh tượng sạt lở chưa từng thấy suốt nhiều năm qua", anh Minh nói.

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở- Ảnh 3.

Lực lượng dùng xe máy vận chuyển áo phao vào vùng di dời dân

ẢNH: HỮU TÚ

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở- Ảnh 4.

Đoạn đường đến khu vực di dời dân khoảng 10 km, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: HỮU TÚ

Sau khoảng 30 phút di chuyển bằng xe máy và đi bộ, PV di chuyển đến điểm tập kết người dân được lực lượng di dời ra khỏi vùng sạt lở.

Anh Thào A Sáng (MTTQ thôn Ea Hăn) cho biết, hiện có khoảng 30 hộ đã được di dời đến nơi an toàn.

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở- Ảnh 5.

Người dân vận chuyển xe máy qua đoạn cầu xây chưa hoàn thành vì cầu dân sinh hư hỏng

ẢNH: HỮU TÚ

"Ngay khi trời mưa lớn, chúng tôi đã vận động người dân di chuyển đến nơi an toàn. Do nước lớn nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp tục di dời người dân", anh Sáng thông tin.

Tạm dừng cứu hộ do nước lớn

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao cho biết, lực lượng chức năng của xã đã dùng dây thừng để sơ tán khoảng 200 người dân tại thôn Ea Hăn, bị cô lập nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Lực lượng đã vượt sông đưa người dân đến địa điểm tránh trú an toàn.

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở- Ảnh 6.

Nhiều hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở bị cô lập do nước lũ dâng cao

ẢNH: HỮU TÚ

Theo ông Trực, do nước lũ chảy xiết không thể sử dụng thuyền hay ca nô để sơ tán người dân. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, căng một sợi dây thừng lớn qua sông rồi đưa từng người dân qua khỏi vùng cô lập.

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở- Ảnh 7.

Mỳ tôm, nước uống được vận chuyển đến khu vực tránh trú của người dân

ẢNH: HỮU TÚ

"Hiện tại trời đang đổ mưa rất lớn, lực lượng tạm dừng việc sơ tán số người còn lại. Nhiều lực lượng đang tiếp tế đưa nhu yếu phẩm, phao cứu sinh, áo phao, thuốc men vào vùng cô lập và lên phương án để tiếp tục di dời dân trong điều kiện an toàn nhất", ông Trực cho hay.

Sinh tử giữa dòng lũ: Căng dây thừng, kéo từng người ra khỏi vùng sạt lở- Ảnh 8.

Một số hộ dân được di dời đến địa điểm an toàn

ẢNH: HỮU TÚ

Tại địa bàn xã Yang Mao, còn 4 thôn bị cô lập và 2 cây cầu bị nước lũ cuốn gây hư hỏng gây chia cắt giao thông.

Tin liên quan

Sạt lở cuốn sập 2 căn nhà, người đàn ông ôm cháu bé chạy thoát đúng vài giây

Sạt lở cuốn sập 2 căn nhà, người đàn ông ôm cháu bé chạy thoát đúng vài giây

Vụ sạt lở xảy ra tại xã Yang Mao (Đắk Lắk) sáng nay 17.11 đã cuốn sập 2 căn nhà chỉ trong vài giây. Người dân hoảng loạn ôm trẻ nhỏ bỏ chạy khỏi khu vực đồi dốc, may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Khám phá thêm chủ đề

vượt nước lũ Đắk Lắk Cứu hộ Sạt lở sinh tử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận