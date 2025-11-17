Chủ tịch UBND xã Krông Bông chèo thuyền vượt lũ đưa đoàn kiểm tra về nơi an toàn

Tối 17.11, sau khi hoàn thành kiểm tra tình hình ngập lụt tại nhiều điểm xung yếu ở xã Krông Bông (thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ), lực lượng chức năng lên thuyền trở về thì bất ngờ gặp sự cố gãy chân vịt. Trước tình huống khẩn cấp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông Nguyễn Ngọc Pháp đã chèo thuyền vượt qua dòng nước lũ để đưa mọi người vào bờ an toàn.

Chủ tịch UBND xã Krông Bông chèo thuyền qua vùng ngập lụt

ẢNH: HỮU TÚ

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày (17.11), khu vực ngập lụt ở xã Krông Bông xuất hiện nước lũ, trời lại đổ mưa lớn. Chiếc thuyền của lực lượng chức năng xã chở 7 người bất ngờ va phải vật cứng khiến chân vịt gãy, thuyền bị cuốn trôi giữa dòng lũ.

Đi theo thuyền kiểm tra vùng ngập lụt, PV Vũ Nam Trang, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây nguyên, kể lại: "Thuyền gãy chân vịt, bị chết máy, dòng nước lũ khiến thuyền trôi một đoạn. Xung quanh tối om như mực, chúng tôi dường như mất phương hướng…".

Lúc này, PV Vũ Nam Trang đã gọi điện thoại cho lực lượng chức năng trên bờ, bật đèn hiệu, đèn chiếu sáng để các thành viên trên thuyền xác định phương hướng.

Sau nỗ lực chèo thuyền vượt lũ khoảng 30 phút, lực lượng chức năng cùng phóng viên đã vào bờ an toàn.

ẢNH: HỮU TÚ

Ngay sau khi thuyền cập bờ, ông Pháp trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng lái ca nô đi sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt trong đêm tối.