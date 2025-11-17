Đắk Lắk: 2 người lớn tuổi đau ốm được đưa ra khỏi vùng ngập lụt trong đêm

Tối 17.11, trước diễn biến ngập lụt ngày càng phức tạp, lực lượng chức năng xã Krông Bông (thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ) đã kịp thời lái ca nô vượt dòng nước xiết, đưa 2 người lớn tuổi đang đau ốm ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng xã Krông Bông kịp thời đưa 2 người lớn tuổi đang đau ốm ra khỏi vùng cô lập ẢNH: HỮU TÚ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ chiều 17.11, cán bộ xã trang bị áo phao, dùng ca nô để kiểm tra các điểm ngập lụt sâu và hỗ trợ người dân di chuyển qua những đoạn đường bị nước lũ chia cắt.

Trong lúc tuần tra, lực lượng phát hiện một gia đình có 2 người lớn tuổi bị nước lũ bao vây, không thể thoát ra ngoài. Ngay lập tức, tổ cứu hộ tiếp cận và đưa cả hai đến khu vực an toàn.

Ngập lụt tại xã Krông Bông ẢNH: HỮU TÚ

Ông Châu Minh Đức (66 tuổi, ở xã Krông Bông) cho biết, khu vực nhà ông đã bị nước lũ cô lập nhiều giờ. Ông bị sốt kéo dài, còn vợ ông mắc bệnh xương khớp nên cả hai gần như bất lực trước tình hình ngập lụt dâng nhanh.

"Con cái gọi báo cho chính quyền, lực lượng liền lái ca nô vào tận nhà đưa chúng tôi ra ngoài. Hai vợ chồng tôi già yếu, đau ốm nên vô cùng biết ơn vì được cứu kịp thời. Giờ con cái đón về, tâm lý đã yên ổn rồi", ông Đức chia sẻ.

Ông Châu Minh Đức được đưa ra khỏi vùng bị cô lập trong đêm ẢNH: HỮU TÚ

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, cho biết chính quyền đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó khi ngập lụt diện rộng xảy ra. Xã huy động lực lượng túc trực 24/24 tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố.

Về phương tiện, xã hiện có một ca nô và một tàu di động được doanh nghiệp hỗ trợ, luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành. "Chúng tôi rà soát từng thôn có nguy cơ cao. Nếu lực lượng tại chỗ không đủ, xã sẽ điều ngay lực lượng hỗ trợ", ông Pháp khẳng định.

Ca nô của lực lượng cứu hộ xã Krông Bông đưa người dân qua các đoạn đường bị ngập lụt ẢNH: HỮU TÚ

Cũng theo ông Pháp, các hộ dân ở vùng ngập lụt sâu đã được kiểm tra, bảo đảm lương thực cho vài ngày. Để chủ động hơn, xã đã trích kinh phí mua 50 thùng mì tôm và cấp phát kịp thời cho các thôn dễ bị cô lập.