Giáo dục

760.000 học sinh tại Gia Lai nghỉ học do ngập lụt

Đức Nhật
Đức Nhật
19/11/2025 09:38 GMT+7

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi buộc tỉnh Gia Lai khẩn trương cho hơn 760.000 học sinh tạm nghỉ học từ sáng 19.11 để đảm bảo an toàn.

Sáng 19.11, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành văn bản hỏa tốc gửi các địa phương và đơn vị trường học, yêu cầu khẩn trương cho học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lớn và ngập lụt trên diện rộng.

Theo đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh khẩn trương cho học sinh tạm dừng đến trường từ sáng 19.11 cho đến khi có thông báo mới, nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh mưa lớn kéo dài.

760.000 học sinh tại Gia Lai nghỉ học do ngập lụt - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi, Gia Lai khẩn trương cho 760.000 học sinh nghỉ học

ẢNH: QUANG KHẢI

Đồng thời, các trường học sẵn sàng tạo điều kiện để chính quyền địa phương sử dụng cơ sở vật chất làm nơi sơ tán dân nếu lũ dâng cao.

Trong năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có gần 1.300 trường học từ bậc mầm non đến THPT với hơn 760.000 học sinh.

Trước đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các nhà trường theo dõi sát bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; cập nhật kịp thời nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin đầy đủ tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị phải chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống mưa lũ.

Nhiều nơi ở Gia Lai chìm trong nước lũ, dân than: ‘Bê tông bít hết, khó thoát nước’

