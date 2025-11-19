Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập

Phạm Hữu
19/11/2025 19:39 GMT+7

Chiều 19.11, triều cường đạt đỉnh làm một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM ngập nước. Tuy nhiên, tình trạng ngập không quá nghiêm trọng, người đi đường di chuyển bình thường.

Khoảng 17 giờ hôm nay, triều cường bắt đầu đạt đỉnh tại nhiều con sông ở TP.HCM. Tại một số tuyến đường nước từ sông, kênh cũng đã tràn vào gây nên tình trạng ngập nước. Cụ thể một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM thường xuyên bị ngập nước do triều cường như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Phú Thuận… cũng ngập trong hôm nay.

Tại đường Trần Xuân Soạn, tình trạng ngập nước do triều cường hôm nay không quá nghiêm trọng. Như mọi lần, đoạn nước ngập kéo dài khoảng 400 m, dưới chân cầu Tân Thuận. Mực nước ngập trên mặt đường ít hơn so với đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch vừa qua.

Trong khi đó, phía khu vực bờ kè sát Kênh Tẻ, cơ quan chức năng đã cho đắp các bao cát, ngăn triều cường tràn vào mặt đường. Do đó, việc kinh doanh, đi lại của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập- Ảnh 1.

Ngập nước do triều cường đạt đỉnh tại đường Trần Xuân Soạn vào chiều 19.11

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập- Ảnh 2.

Triều cường dâng tại đường Trần Xuân Soạn hôm nay không quá cao, mực nước trên đường thấp hơn so với đợt ngập lần trước

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường ở TP.HCM vượt báo động, thời tiết Nam bộ lạnh dưới 20 độ C

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập- Ảnh 3.

Đoạn ngập tại đường Trần Xuân Soạn nằm gần cầu Tân Thuận 1 và 2

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập- Ảnh 4.

Cơ quan chức năng đã đặt hàng loạt bao cát cạnh bờ kè đường Trần Xuân Soạn để ngăn tình trạng nước tràn từ Kênh Tẻ vào trong

ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân sống tại đường Trần Xuân Soạn cho biết nhờ các bao cát này nên chiều hôm nay đã ngăn được lượng nước lớn tràn vào trong. Tuy nhiên, người dân này cũng lo ngại đến ngày mai (20.11) triều cường dâng cao hơn lại tiếp tục tràn vào bên trong.

Còn tại đường Phạm Hữu Lầu cũng ghi nhận tình trạng ngập nước do triều cường. Tuy nhiên, hôm nay, mực nước tại đây thấp, khoảng 10 – 20 cm, không nghiêm trọng như những lần trước. Người dân đi lại trên đường khá dễ dàng.

Riêng đường Huỳnh Tấn Phát, triều cường cũng làm ngập cục bộ ở một số đoạn. Nơi ngập nặng và nhiều nhất tại giao lộ Huỳnh Tấn Phát – Phú Thuận. Tại đây nước ngập kéo dài ở 2 tuyến đường khiến giao thông tại khu vực bị ùn tắc nhẹ. Lực lượng chức năng cũng túc trực phân luồng giúp các phương tiện nhanh chóng di chuyển qua làn nước ngập.

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập- Ảnh 5.

Tại đường Phạm Hữu Lầu cũng bị ngập tương tự

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập- Ảnh 6.

Thời điểm 17 giờ 30, mực nước ngập tại đây đã dâng đến khắp mặt đường

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập- Ảnh 7.

Việc ngập nước hôm nay ở đường Phạm Hữu Lầu không quá nghiêm trọng, người dân di chuyển trên đường khá dễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập- Ảnh 8.

Triều cường cũng làm đường Huỳnh Tấn Phát ngập cục bộ tại nhiều đoạn. Điều này làm giao thông ùn ứ nhẹ, xe cộ di chuyển chậm

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường đạt đỉnh: Một số tuyến đường ở khu nam TP.HCM lại ngập- Ảnh 9.

Riêng tại đường 15B (đường nối từ Nguyễn Lương Bằng đến Phạm Hữu Lầu) khô ráo, không ngập nước như những lần triều cường trước đây

ẢNH: PHẠM HỮU

Triều cường triều cường đạt đỉnh ngập nước dự báo thời tiết Đường Huỳnh Tấn Phát Đường Phạm Hữu Lầu nước ngập
