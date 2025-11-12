'Sống cùng triều cường' ở bán đảo Thanh Đa: Bao cát, máy bơm và nỗi lo nước ngập

Đắp bao cát ngăn triều cường như một thói quen

Những ngày gần đây, hễ đến 16 giờ khi triều cường dâng lên nhiều nhà dân trên bán đảo Thanh Đa (TP.HCM) lại chủ động mang bao cát, dựng tấm ván và máy bơm ra chốt ngay trước cửa nhà. Nhà nào nền thấp thì dùng thêm gạch, đá để kê thành từng lớp tạo mép chặn nước tạm thời.

Có nhà còn trải sẵn tấm bạt dọc hiên để khi nước tràn vào sẽ chảy chậm lại, dễ kiểm soát hơn. Những tấm ván cũ, xô nhựa đều được đặt đúng vị trí quen thuộc, chuẩn bị cho buổi chiều tối "trực chiến" với triều cường. Sau gần nửa tháng sống trong cảnh con nước lên xuống bất thường, người dân đã quen với việc kiểm tra cống, bờ bao và chuẩn bị đồ chặn nước ngay từ chiều.

Bà Trần Thị Nở (65 tuổi, đường Bình Qưới) nhớ lại hôm nước dâng cao nhất: "Nó tràn vô như thác vậy đó, không kịp phản ứng luôn. Phải qua nhà con gái ngủ nhờ. Ở dưới nền ướt hết thì nằm ở đâu?".

Nhà chị Nga thấp hơn mặt đường, nên mỗi đợt triều cường chị phải dùng máy bơm đẩy nước ra ngoài ẢNH: THÁI HÒA

Từ hôm nước bất ngờ dâng cao, gia đình bà tối nào cũng phải canh nước, đợi đến sáng rút bớt rồi mới bắt đầu dọn dẹp. Bà Nở cũng cho biết họ đã quen với triều cường hằng năm, nhưng đợt này kéo dài hơn, nước lên nhanh hơn.

Ở những đoạn hẻm thấp, nước thường phun lên từ các khe cống, tạo dòng chảy mạnh loang ra mặt đường. Chỉ cần xe lớn chạy qua, nước lập tức dồn vào cửa nhà nên nhiều người phải chèn thêm đá, siết chặt bao cát để giảm áp lực nước.

Bên trong các con hẻm, người dân thay phiên nhau đặt máy bơm, chặn miệng cống, quây bao cát quanh cửa. Và nhà của Chị Thu Vân (47 tuổi, ở đường Bình Quới) cũng vậy. Chị như đã nhiều năm "sống với triều cường". Khi triều cường bắt đầu rút dần, gia đình chị tranh thủ cào bùn loãng từ trong nhà ra ngoài. Công việc này kéo dài đến khuya vì nước rút chậm, nếu để đến sáng bùn sẽ đóng dày, khó cào hơn.

Chị kể: "Lúc trước nước vào bất ngờ, nhà tôi ngập qua đầu gối, còn bây giờ do đã "be bờ" sẵn nên nước chỉ còn lên tới bắp chân. Nước nó rút tới đâu là mình phải cào tới đó. Không dám ngủ, để tới sáng là bùn đóng cứng còn cực hơn".

Người dân Thanh Đa đã quen với việc chống ngập cho nhà suốt nhiều năm qua ẢNH: PHẠM HỮU

Ở trong "rốn ngập", chiếc máy bơm của cơ quan chức năng đặt tại các vị trí cống giúp nước rút phần nào, nhưng nhiều hộ vẫn phải dùng thêm bơm nhỏ của gia đình để giữ sàn nhà khô trong thời điểm nước lên nhanh nhất. Những hộ nền cao thì đỡ bị ảnh hưởng hơn, nhưng vẫn phải chèn thêm bao cát trước cửa để phòng nước dâng đột ngột lúc trời tối.

"Chỉ mong nước đừng tràn bờ kè"

Không chỉ mệt mỏi vì phải canh chừng triều cường, hàng loạt hộ dân còn bị thiệt hại đáng kể khi nước tràn quá nhanh vào nhà. Từ lúc nước tràn bờ kè, chỉ cần một đợt triều đẩy lên, nước từ đường đã tràn thẳng vào, dâng đến giữa nhà hoặc lên tới đùi người lớn chỉ sau 20 phút.

Chị Lan (33 tuổi, ở đường Bình Qưới) nhớ rõ hôm đầu tháng 11 là lúc nước lên nhanh nhất: "Chỉ chút xíu là ào vô hết luôn. Nhanh quá mình chạy không kịp".

Vì không có đủ chỗ để kê cao hay di dời đồ đạc, nên máy giặt, tủ lạnh, nệm và nhiều vật dụng đặt thấp trong nhà chị Lan đều bị hư hỏng. Sau đó chị phải mang đi sửa, tốn thêm một khoản chi phí ngoài dự tính. Thiệt hại không chỉ nằm ở đồ đạc mà còn kéo theo sinh hoạt đảo lộn. Chị phải chuyển sang nhà họ hàng ngủ nhờ vì nền nhà ướt. Trẻ nhỏ trong nhà có hôm phải nghỉ học vì nước ngoài đường ngập sâu, xe chết máy hàng loạt.

Mỗi khi triều cường người dân ở đường Bình Quới phải bơm nước ra khỏi nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Lan bày tỏ: "Nước ngập vô tới hẻm, cao hơn cả ống bô xe máy, sáng hôm sau là cả dàn xe chết máy hết. Người lớn cũng trễ giờ làm vì phải đợi nước rút hoặc dắt bộ qua đoạn ngập sâu. Việc nấu nướng, giặt giũ, sinh hoạt trong nhà bị ảnh hưởng nặng do đồ đạc kê tạm bợ, sàn nhà ẩm ướt kéo dài. Nhà có trẻ nhỏ càng vất vả hơn vì phải giữ an toàn, tránh trượt ngã khi nền nhà lầy lội".

Dù phường đã hỗ trợ lắp đặt một số máy bơm nước, nhưng người dân cho biết phần thiệt hại trong nhà vẫn tự lo liệu. Nhiều hộ mong hệ thống bờ bao được gia cố để tránh cảnh nước ào vô nhà mà không kịp phản ứng.

Chị Thu Hương (41 tuổi, ở đường Bình Qưới) chia sẻ: "Chỉ mong nước đường tràn bờ bao nữa. Tràn một cái là nước vô hết, chúng tôi không kịp chạy".

Phường Bình Quới sẽ hỗ trợ người dân bị ngập nước do triều cường Hôm 6.11, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Quới cho biết, khi nhận văn bản chỉ đạo từ Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, phường đã họp Ban Chỉ huy quân sự cùng chủ đầu tư và đơn vị thi công bờ kè chống sạt lở bán đảo Thanh Đa để ứng phó với triều cường. Cụ thể, các đơn vị và lực lượng đã rà soát lại các vị trí thấp, xung yếu thì đắp bao cát, nơi cao thì kê đồ để ứng phó với triều cường dâng cao bất thường. Để ứng phó kịp thời với triều cường dâng cao vượt lịch sử, lãnh đạo phường Bình Quới đã thường xuyên cập nhật tình hình gửi 19 trưởng khu phố, thông tin cho người dân. Từ đó, khuyến cáo người dân kê cao đồ đạc, ngăn điện rò rỉ, bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, phường Bình Quới đã cử các đoàn thể ghi nhận thiệt hại, ảnh hưởng của người dân bị ngập nước do triều cường trên địa bàn trong thời gian qua để có biện pháp hỗ trợ. Ngay sau thời điểm triều cường rút, các lực lượng của phường cũng tập trung hỗ trợ người dân bơm nước ra ngoài, dọn dẹp bùn đất. "Chúng tôi đã gửi văn bản cho chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa để thúc đẩy tiến độ từ nay đến cuối năm, góp phần hạn chế triều cường ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân", ông Nguyễn Hoài Anh nói thêm.



