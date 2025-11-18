Triều cường sắp đạt đỉnh ở TP.HCM: Những tuyến đường dễ ngập người dân nên tránh

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch đang lên nhanh và đạt đỉnh trong vài ngày tới. Đỉnh triều đợt triều cường này có khả năng xuất hiện từ ngày 19 - 21.11. Mực nước cao nhất tại trạm Phú An, Nhà Bè có thể lên mức 1,65 - 1,7 m vượt báo động 3 từ 5 - 10 cm; trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,75 - 1,8 m cao hơn báo động 3 từ 15 - 20 cm.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ lưu ý, cần đề phòng mực nước dâng cao do ảnh hưởng của xả nước từ hồ Dầu Tiếng và mưa trong khu vực, gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường nội đô, ven sông và các vùng trũng, thấp, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông, và các hoạt động kinh tế xã hội trên khu vực TP.HCM. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Dựa theo thông tin của cơ quan chức năng và ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên, sau đây là những tuyến đường từng ngập nặng trong đợt triều cường trước đây để người dân nắm bắt, chọn hướng đi lại phù hợp.

Đường Trần Xuân Soạn, "điểm nóng" ngập nước do triều cường trong nhiều năm qua ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Huỳnh Tấn Phát bị ngập do triều cường dâng cao ẢNH: PHẠM HỮU

Theo đó, từ đợt triều cường trong thời gian các ngày 20 - 25.10 (từ 29.8 - 4.9 âm lịch), Phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trên địa bàn TP.HCM xảy ra các đợt ngập do triều cường tại nhiều khu vực.

Cụ thể như: giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, tuyến đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Phan Văn Hớn, Song hành quốc lộ 22, tuyến đường Bình Quới - Thanh Đa, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển...

Trong khi đó, theo số liệu thống kê từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, trong tháng 10 - 11 vừa qua, khu vực trung tâm thành phố có 22 vị trí ngập do mưa, 1 vị trí ngập do triều cường.

Cũng theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào thời điểm triều cường vượt lịch sử vào rằm tháng 9 âm lịch, một số tuyến và đoạn đường khác cũng ngập sâu như: một phần đường Phú Thuận (từ đường Huỳnh Tấn Phát - Cao Thị Chính), đường Nguyễn Văn Quỳ, đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn cầu Ông Đội), đường Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Thị Thập, đường 15B, đường D1…

Đường Phạm Hữu Lầu hầu như bị ngập nước suốt tuyến đường vì triều cường ẢNH: PHẠM HỮU

Đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn cầu Ông Đội) bị ngập nước kèm ùn tắc giao thông ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực quận 6 cũ có một đoạn đường Võ Văn Kiệt, Gò Công, Lê Quang Sung… Khu vực quận Bình Thạnh cũ có đường Đặng Thùy Trâm.

Những tuyến đường bị ngập nước nặng nhất do triều cường ở khu nam TP.HCM phải kể đến là: Phạm Hữu Lầu, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình.

Trên đường Phạm Hữu Lầu, nước ngập hầu hết cả tuyến đường, mực nước lên đến hơn đầu gối. Ở đường Trần Xuân Soạn cũng vậy, nước ngập sâu, thường tập trung tại đoạn gần cầu Tân Thuận, người dân đi lại rất khó khăn.

Trong khi đó, một số khu dân cư bị ngập nước do triều cường như: khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận (quận 7 cũ), khu đô thị Mizuki Flora, xã Bình Hưng...

Đường Nguyễn Văn Linh (khu vực quận 7 cũ) bị ngập nước do triều cường ẢNH: PHẠM HỮU

Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận cũng bị "tấn công" bởi triều cường ẢNH: PHẠM HỮU