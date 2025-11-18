Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nha Trang nhiều nơi còn ngập 0,5 m, cảnh báo nước lên lại trong đêm

Bá Duy
Bá Duy
18/11/2025 19:11 GMT+7

Dù nước lũ ở Nha Trang đã rút bớt trong ngày 18.11, nhiều khu vực P.Tây Nha Trang vẫn còn ngập sâu 0,2 - 0,5 m. Lực lượng chức năng lập chốt cảnh báo, trong khi dự báo cho biết nước sông Cái có thể lên lại trong đêm 18 và sáng 19.11.

Ngày 18.11, khu vực Nha Trang - Khánh Hòa có nắng, nhiều mây, một số nơi có mưa rào, các điểm ngập úng nước lũ đã rút nhanh. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phải triển khai chốt chặn, cảnh báo tuyến đường ngập sâu tại một số khu vực của P.Tây Nha Trang từ 0,2 - 0,5 m, như đoạn đường 23 tháng 10, khu vực chợ Ga, Tổ dân phố Phú Trung 1, Phú Trung 2...

Nha Trang: Nước lũ rút dần, nhiều khu vực vẫn ngập sâu - Ảnh 1.

Khu vực đường 23 tháng 10 gần chợ Ga (P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn còn ngập cục bộ

ẢNH: BÁ DUY

Nha Trang: Nước lũ rút dần, nhiều khu vực vẫn ngập sâu - Ảnh 2.

Phương tiện di chuyển khó khăn trên đường 23 tháng 10 chiều 18.11

ẢNH: BÁ DUY

Ghi nhận tại các khu vực này, nước lũ đã rút nhưng để lại bùn đất ngập ngụa cùng rác thải. Người dân tranh thủ khi trời nắng để dọn dẹp nhà cửa, nhiều người phải dùng xẻng xúc bùn dày 4-5 cm trong nhà. Ở một số khu vực vẫn còn ngập cục bộ với mực nước khoảng 0,5 m, người dân phải lội nước hoặc để xe máy phía ngoài đường để đi bộ vào nhà.

Nha Trang: Nước lũ rút dần, nhiều khu vực vẫn ngập sâu - Ảnh 3.

P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn còn ngập nặng dù nước lũ đã rút bớt

ẢNH: BÁ DUY

[FLYCAM] Khánh Hòa chìm trong biển nước những ngày mưa lũ

Nha Trang: Nước lũ rút dần, nhiều khu vực vẫn ngập sâu - Ảnh 4.

Nước lũ đục ngầu trên sông Cái Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Nha Trang: Nước lũ rút dần, nhiều khu vực vẫn ngập sâu - Ảnh 5.

Nhiều khu vực còn ngập gần 0,5 m, người dân đi lại khó khăn

ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết dự báo mực nước sông trong chiều và đêm 18.11 tại địa phương tiếp tục giảm và có khả năng lên lại vào đêm 18 và sáng 19.11, đỉnh lũ trên các sông ở xấp xỉ mức báo động 2. Khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Nha Trang: Nước lũ rút dần, nhiều khu vực vẫn ngập sâu - Ảnh 6.

Đường Lương Định Của (P.Tây Nha Trang) nhiều đoạn vẫn ngập cục bộ

ẢNH: BÁ DUY

Nha Trang: Nước lũ rút dần, nhiều khu vực vẫn ngập sâu - Ảnh 7.

Đường 23 tháng 10 (P.Tây Nha Trang) mênh mông nước sáng 18.11

ẢNH: BÁ DUY

Nha Trang: Nước lũ rút dần, nhiều khu vực vẫn ngập sâu - Ảnh 8.

Nước lũ chảy qua cầu Vĩnh Phương (P.Tây Nha Trang), theo dự báo đêm 18.11, Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông.

ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh đó, P.Tây Nha Trang - nơi chịu ảnh hưởng ngập lụt nặng nhất của các phường trung tâm tỉnh Khánh Hòa - đã phát thông báo, chiều và tối 18.11 dự báo vẫn còn mưa lớn, có khả năng gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Do vậy, người dân cần chủ động kê cao đồ đạc, tài sản quan trọng, hạn chế di chuyển khi không cần thiết và theo dõi các bản tin cảnh báo để cập nhật tình hình kịp thời.

Tin liên quan

Khánh Hòa: Nước sông Cái Phan Rang dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư

Khánh Hòa: Nước sông Cái Phan Rang dâng cao, nhấn chìm nhiều khu dân cư

Nước sông Cái Phan Rang dâng cao khiến nhiều khu dân cư tại P.Phan Rang (Khánh Hòa) và các địa phương lân cận ngập sâu, hàng trăm hộ phải sơ tán khẩn cấp.

Khám phá thêm chủ đề

nước lũ Khánh Hòa ngập sâu mưa lớn Nha Trang chợ Ga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận