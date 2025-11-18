Nha Trang nhiều nơi còn ngập 0,5 m, cảnh báo nước lên lại trong đêm

Ngày 18.11, khu vực Nha Trang - Khánh Hòa có nắng, nhiều mây, một số nơi có mưa rào, các điểm ngập úng nước lũ đã rút nhanh. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phải triển khai chốt chặn, cảnh báo tuyến đường ngập sâu tại một số khu vực của P.Tây Nha Trang từ 0,2 - 0,5 m, như đoạn đường 23 tháng 10, khu vực chợ Ga, Tổ dân phố Phú Trung 1, Phú Trung 2...

Khu vực đường 23 tháng 10 gần chợ Ga (P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn còn ngập cục bộ ẢNH: BÁ DUY

Phương tiện di chuyển khó khăn trên đường 23 tháng 10 chiều 18.11 ẢNH: BÁ DUY

Ghi nhận tại các khu vực này, nước lũ đã rút nhưng để lại bùn đất ngập ngụa cùng rác thải. Người dân tranh thủ khi trời nắng để dọn dẹp nhà cửa, nhiều người phải dùng xẻng xúc bùn dày 4-5 cm trong nhà. Ở một số khu vực vẫn còn ngập cục bộ với mực nước khoảng 0,5 m, người dân phải lội nước hoặc để xe máy phía ngoài đường để đi bộ vào nhà.

P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn còn ngập nặng dù nước lũ đã rút bớt ẢNH: BÁ DUY

[FLYCAM] Khánh Hòa chìm trong biển nước những ngày mưa lũ

Nước lũ đục ngầu trên sông Cái Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Nhiều khu vực còn ngập gần 0,5 m, người dân đi lại khó khăn ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết dự báo mực nước sông trong chiều và đêm 18.11 tại địa phương tiếp tục giảm và có khả năng lên lại vào đêm 18 và sáng 19.11, đỉnh lũ trên các sông ở xấp xỉ mức báo động 2. Khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Đường Lương Định Của (P.Tây Nha Trang) nhiều đoạn vẫn ngập cục bộ ẢNH: BÁ DUY

Đường 23 tháng 10 (P.Tây Nha Trang) mênh mông nước sáng 18.11 ẢNH: BÁ DUY

Nước lũ chảy qua cầu Vĩnh Phương (P.Tây Nha Trang), theo dự báo đêm 18.11, Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh đó, P.Tây Nha Trang - nơi chịu ảnh hưởng ngập lụt nặng nhất của các phường trung tâm tỉnh Khánh Hòa - đã phát thông báo, chiều và tối 18.11 dự báo vẫn còn mưa lớn, có khả năng gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Do vậy, người dân cần chủ động kê cao đồ đạc, tài sản quan trọng, hạn chế di chuyển khi không cần thiết và theo dõi các bản tin cảnh báo để cập nhật tình hình kịp thời.