Căng mình cứu dân ở hạ lưu thủy điện Sông Ba Hạ

Tối 19.11, lực lượng chức năng đang căng mình ứng cứu người dân ở phía đông tỉnh Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ) bị cô lập do nước lũ từ thủy điện Sông Ba Hạ đổ về.

Công an xã Sông Hinh đã vận động thêm 8 ghe lớn từ người dân, sức chứa 30 người/chiếc, để tiếp cận khu vực xã Đức Bình. Lực lượng phối hợp cùng 5 ca nô, ghe máy đã hoạt động cứu nạn, cứu hộ hết 100% công suất từ sáng 19.11 để ứng cứu, giúp dân.

Đáng chú ý, Công an P.Sông Cầu đã kịp thời đưa một bé trai bị thương ở tay đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng ứng cứu người dân tại vùng ngập lụt P.Tuy Hòa (thuộc Phú Yên cũ) ẢNH: T.X

Ông Trương Thanh Cường, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 2, cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục di dời người dân tại các vùng bị ngập sâu trên địa bàn xã.

"Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng liên quan, nỗ lực di dời người dân tại vùng bị ngập đến nơi an toàn. Hiện công tác di dời vẫn đang được thực hiện trong đêm", ông Cường thông tin.

Chị Đỗ Thị Hải Hà, Bí thư Đoàn xã Sơn Hòa, cho biết trên địa bàn xã nước lũ đang lên rất cao, nhiều người dân đánh giá đã vượt qua mực nước lũ năm 1993. Tại các khu vực ven sông Ba và vùng trũng, nước lũ đã vượt quá nhà dân.

Nhiều địa điểm dưới hạ lưu thủy điện Sông Ba Hạ, nước lũ đã chạm nóc nhà dân ẢNH: T.X

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Ba (thuộc Phú Yên cũ).

Cụ thể, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk thống nhất theo đề nghị của chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ vận hành với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đạt đến cao trình 105,96 m. Chủ hồ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận hành các hồ chứa và tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Lực lượng chức năng nỗ lực di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt ẢNH: T.X

Tính đến 20 giờ ngày 19.11, hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ với lưu lượng nước về hồ là 16.120 m3/giây; lưu lượng nước xả qua tràn là 15.600 m3/giây; tổng lưu lượng nước về hạ du là 15.600 m3/giây.

Ở hạ lưu sông Ba có rất nhiều địa phương thuộc tỉnh Phú Yên (cũ) phải chịu ảnh hưởng do nước lũ dâng cao gồm: Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Hòa, Tây Hòa, Sơn Thành, Đức Bình, Tuy Hòa…