Lũ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ vẫn tăng nhanh

Theo dữ liệu trên website Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cập nhật lúc 18 giờ ngày 19.11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Đắk Lắk) đang phải vận hành xả lũ với lưu lượng lên tới 16.100 m3/giây.

Thủy điện Sông Ba Hạ đang phải xả lũ với lưu lượng 16.100 m3/giây ẢNH MINH HỌA: MINH HUY

Chiều cùng ngày, Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ đã thông tin về quy trình vận hành hồ đang áp dụng tại hồ thủy điện Ba Hạ.

Trước tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp, đơn vị này đã chủ động điều tiết nước qua tràn theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, từ chiều 18.11, đơn vị vận hành với tổng lưu lượng chạy máy và xả qua tràn thấp hơn lưu lượng nước về hồ. Đến 7 giờ ngày 19.11, hồ thủy điện Sông Ba Hạ điều tiết lưu lượng chạy máy và xả qua tràn tương đương với lưu lượng về hồ theo đúng quy trình.

Tuy nhiên, đến 10 giờ cùng ngày, lưu lượng nước về hồ vượt 11.000 m³/giây và tiếp tục tăng nhanh, lúc 16 giờ ngày 19.11 lưu lượng nước về đạt 16.120 m3/giây.

Để bảo đảm an toàn hồ đập và đảm bảo an toàn vùng hạ du, công ty đang liên tục báo cáo, bám sát cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk, thực hiện nghiêm chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, vận hành mở cửa xả tràn theo đúng các thông số kỹ thuật trong quy trình vận hành liên hồ, bảo đảm lưu lượng điều tiết nằm trong giới hạn quy định, phù hợp với diễn biến dòng chảy thực tế.

Theo Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ, toàn bộ quá trình vận hành được giám sát chặt chẽ, tăng cường trực vận hành 24/24 giờ, báo cáo, cập nhật số liệu liên tục cho cơ quan quản lý và phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo thông tin đầy đủ đến người dân vùng hạ du.

Còn theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung bộ, lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ tăng rất nhanh do lượng nước từ thượng nguồn đổ về. Dự báo lúc 19 giờ hôm nay, lưu lượng lũ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ có thể lên đến mức 20.400 m3/giây.

Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó, thực hiện nghiêm túc ý kiến của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk trong việc điều tiết nước qua tràn; tiếp tục cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng phòng, chống thiên tai nhằm đảm bảo vận hành an toàn hồ đập, an toàn cho nhân dân vùng hạ du.