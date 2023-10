Phú Yên: Thủy điện Sông Ba Hạ xả nước điều tiết lũ

Ngày 10.10, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) cho biết, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ trong sáng 10.10 khoảng 1.590 m3/s. Để chủ động điều tiết lũ, công ty này đã xả tràn với lưu lượng nước xả về hạ du là 1.200 m3/s và chạy máy 400 m3/s.



Trong khi đó, lưu lượng nước về hồ thủy điện Krông H'năng khoảng 119 m3/s nên cũng đã xả và chạy máy với lưu lượng nước xả về hạ du là 93 m3/s.

Hồ chứa nước Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ MINH HUY

Trước diễn biến của mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là các địa phương dọc sông Ba và các đơn vị thi công, các hoạt động liên quan đến sản xuất, sử dụng nước, xây dựng công trình, khai thác khoáng sản, các hoạt động khác… tại các bãi bồi, cồn cát trên sông và ven sông Ba khẩn trương triển khai các phương án ứng phó mưa lớn và xả lũ kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Các địa phương, đơn vị thi công trên sông Ba chủ động phương án, kế hoạch sơ tán người, di dời thiết bị, máy móc và các hoạt động khác trên sông, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian điều tiết xả lũ qua tràn của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 9 đến sáng 10.10, tại khu vực tỉnh Phú Yên có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong 24 giờ qua, trên lưu vực đầu nguồn có mưa rất to, dự báo lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ tăng nhanh, có khả năng đạt 2.000m3/s.

Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã có kế hoạch vận hành điều tiết hồ chứa, dự kiến trong 24 giờ tới, tiếp tục điều chỉnh lưu lượng xả theo lưu lượng nước thực tế về hồ, với tổng lưu lượng xả về hạ du từ 1.000 - 2.000m3/s.