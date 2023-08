Mưa lớn, nước ồ ạt về hồ, một số thủy điện phải xả lũ

Ngày 5.8, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương) cho biết, do mưa lớn trên diện rộng nên trong ngày 4.8, mực nước các hồ thủy điện trên cả nước và lưu lượng nước về các hồ chứa ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây nguyên tăng nhanh so với ngày 3.8. Trong khi đó, các hồ thủy điện ở Nam Trung bộ thấp, dao động nhẹ so với ngày 3.8

Một số thủy điện ở miền Trung đã phải xả lũ qua tràn khi mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến mực nước tăng nhanh THANH LỘC

Cụ thể ở Bắc bộ, lưu lượng nước về các hồ thủy điện Lai Châu là 2.024 m3/giây, hồ Sơn La 2.588 m3/giây, hồ Hòa Bình 3.193 m3/giây, hồ Thác Bà 320 m3/giây, hồ Tuyên Quang 631 m3/giây, hồ Bản Chát 902 m3/giây.

Các hồ thủy điện Bắc Trung bộ lưu lượng về hồ thấp nhưng tăng so với ngày 3.8: hồ Trung Sơn 1.260 m3/giây, hồ Bản Vẽ 1.200 m3/giây, hồ Hủa Na 272 m3/giây, hồ Bình Điền 5 m3/giây và Hồ Hương Điền 10 m3/giây.

Do có mực nước cao, nhiều hồ thủy điện ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.

Các hồ thủy điện lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ, Tây nguyên phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành. Các hồ thủy điện ở Nam Trung bộ đang nâng cao mực nước hồ chứa, phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Đáng lưu ý, mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến một số hồ thủy điện phải xả lũ qua tràn. Cụ thể, tối 4.8, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An nhận được thông báo của Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An về việc xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô.

Nhà máy này bắt đầu xả nước qua đập tràn vào lúc 23 giờ ngày 4.8 với tổng lưu lượng 140 - 300 m3/giây (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện). Nhà máy này sẽ xả cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về mức dưới 140 m3/giây.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trên diện rộng những ngày vừa qua khiến lưu lượng nước về tăng mạnh. Trong đó, hồ thủy điện Đồng Nai 5 đã nâng mức xả nước qua tràn về hạ lưu.

Cụ thể, hồ thủy điện Đồng Nai 5 đã nâng lưu lượng nước xả qua tràn từ 159 m3/giây lên 279 m3/giây; lưu lượng nước qua tua bin máy phát điện là 288 m3/giây. Cập nhật lúc 1 giờ ngày 4.8, tổng lưu lượng nước xả về phía hạ lưu là 567 m3/giây. Đến 8 giờ 30 ngày 4.8, hồ thủy điện Đồng Nai 5 giảm tổng lưu lượng nước xả về hạ lưu còn 447 m3/giây.

Đến 10 giờ cùng ngày, mực nước hồ thủy điện Đồng Nai 5 đạt cao trình 287,71 m, lưu lượng nước về hồ đạt 516,5 m3/giây và có xu hướng tiếp tục tăng. Theo đó, để đảm bảo an toàn hồ đập, hồ thủy điện Đồng Nai 5 lại tiếp tục nâng tổng mức xả qua tràn và tua bin tổ máy phát điện lên 527 m3/giây.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày và đêm 5.8, Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; riêng khu vực Đông Bắc Bắc bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Dự báo, mưa giông còn kéo dài đến ngày 8.8 khiến lưu lượng nước, mực nước về các hồ thủy điện miền Bắc tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.