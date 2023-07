Nước cuồn cuộn đổ về hồ thủy điện miền Bắc, sản lượng phát điện tăng vọt

Ngày 18.7, thông tin từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, sản lượng điện phát từ thủy điện ở miền Bắc trong ngày 17.7 tiếp tục tăng.



Hệ thống điện miền Bắc trở lại vận hành bình thường, cung ứng đủ điện cho nhu cầu tiêu thụ EVNNPC

Cụ thể, tổng sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện ở miền Bắc cung cấp cho hệ thống điện lên tới 181 triệu kWh, tăng 51 triệu kWh so với ngày 16.7. Đây cũng là mức tăng cao nhất nếu so sánh theo ngày, tính từ đầu tháng 7 đến nay.

Sau một thời gian dài phải vận hành cầm chừng do thiếu nước, đến nay các hồ thủy điện ở miền Bắc đã có mực nước cách xa mực nước chết và luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành phát điện. Trong đó, Nhà máy thủy điện Lai Châu đang tăng công suất vận hành để tránh xả tràn. Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang phát điện để đảm bảo mực nước trước lũ chính vụ.

Trong ngày 17.7, lưu lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện miền Bắc tăng mạnh so với những ngày trước đó. Trong đó, hồ thủy điện Hòa Bình đạt lưu lượng 1.955 m3/giây, tăng 1.424 m3/giây so với ngày 16.7. Hồ thủy điện Sơn La có lưu lượng nước về đạt 2.179 m3/giây, tăng 580 m3/giây.

Cục Điều tiết điện lực khẳng định, đến nay hệ thống điện miền Bắc đã trở lại trạng thái vận hành bình thường, tình hình cung cấp điện trong những tuần tới dự báo không phải tiết giảm nếu không xảy ra các tình huống cực đoan.

Đặc biệt, hệ thống điện miền Bắc không phải khống chế công suất khả dụng (tiết giảm) và chuyển sang thông báo công suất khả dụng để các tổng công ty điện lực để chủ động quản lý nhu cầu phụ tải (sử dụng điện).

Cục Điều tiết điện lực cũng cho biết, trong ngày 17.7, sản lượng nhiệt điện than ở miền Bắc tiếp tục sụt giảm khi chỉ đạt 219 triệu kWh, giảm 23,9 triệu kWh so với ngày 16.7. Đa số các nhà máy nhiệt điện đã dự trữ đủ than cho sản xuất điện, chỉ còn Nhà máy nhiệt Na Dương đang có lượng than tồn kho dưới 3 ngày.

Nhiệt điện than đang có 4 sự cố dài ngày với tổng công suất 1.440 MW, gồm tổ máy S6, Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2 (300 MW); tổ máy S2, Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả (300 MW); tổ máy S1, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng (600 MW) và 1 sự cố tại Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 (240 MW).

Liên quan đến các sự cố này, Bộ Công thương đang có 2 đoàn công tác làm việc với các nhà máy để kiểm tra, đôn đốc khắc phục sự cố.