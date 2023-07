Bão số 1 gây mưa to, thủy điện tăng công suất để hạ mực nước, đón lũ

Ngày 17.7, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, sản lượng điện từ thủy điện vẫn tiếp tục tăng và các nhà máy đang tăng công suất để chủ động ứng phó cơn bão số 1. Đây là cơn bão có cường độ mạnh đổ bộ vào đất liền khu vực phía bắc, gây mưa to đến rất to.

Bão số 1 được dự báo gây mưa to khiến lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện tăng cao trong những ngày tới TTDBKTTVQG

Do ảnh hưởng của bão số 1, các tỉnh miền núi phía bắc sẽ có mưa to, lưu lượng nước về hồ thủy điện tăng cao và tình hình cung cấp điện miền Bắc những ngày tới sẽ được đảm bảo khi nhiều nhà máy đang tăng công suất vận hành phát điện.

KHẨN CẤP: Bão số 1 (bão Talim) còn cách Móng Cái 480 km, gió giật cấp 15

Theo Cục Điều tiết điện lực, trong những ngày tới sẽ tăng công suất phát điện ở Nhà máy thủy điện Lai Châu để tránh xả tràn. Nhà máy thủy điện Tuyên Quang và Nhà máy thủy điện Hòa Bình sẽ tăng phát điện đảm bảo mực nước trước lũ chính vụ. Các nhà máy thủy điện nhỏ ở miền Bắc cũng sẽ tăng công suất phát điện do nước về nhiều.

Cũng theo Cục Điều tiết điện lực, ngày 16.7 sản lượng điện từ các thủy điện miền Bắc đạt 130,1 triệu kWh, tăng 3,8 triệu kWh so với ngày 15.7. Đến nay, nhiều hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đang có mực nước cao hơn mực nước chết từ 10 - 20 m.

Liên quan đến công tác ứng phó cơn bão số 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành 3 công điện chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai nhiệm vụ tập trung ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão. EVN yêu cầu các đơn vị tạm dừng những hoạt động chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện những nội dung, công việc liên quan đến ứng phó bão số 1, sẵn sàng phương án khắc phục hậu quả do thiên tai.

Đối với các công ty thủy điện, tổng công ty phát điện, EVN đã yêu cầu tổ chức quan trắc, thu thập thông tin về khí tượng thủy văn, chủ động phối hợp với địa phương để tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong thời gian mưa bão. Các nhà máy thủy điện chủ động triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập, vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là những điểm xung yếu; tham gia cắt lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.

EVN cũng yêu cầu các nhà máy thủy điện bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời những tình huống mất an toàn có thể xảy ra trong mưa bão số 1, đặc biệt là tình huống thủy điện phải xả lũ khẩn cấp.