Một hồ chứa tại khánh Hòa xả lũ hơn 5 ngày liên tiếp, dân hạ lưu thấp thỏm

Ngày 19.11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa phát thông báo điều chỉnh phương án vận hành hồ Am Chúa, nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du trong bối cảnh mưa lớn kéo dài. Theo đó, hồ chứa này sẽ xả lũ điều tiết nhiều ngày liên tục.

Nước sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) đang dâng cao vào sáng 19.11 ẢNH: H.L

Theo đơn vị quản lý, lúc 5 giờ ngày 19.11, mực nước hồ Am Chúa đạt cao trình 34,39 m, lưu lượng nước về hồ ước tính 52 - 57 m³/giây. Công ty dự kiến xả lũ điều tiết từ 9 giờ ngày 19.11 đến 14 giờ ngày 24.11, với lưu lượng từ 10 - 60 m³/giây. Lưu lượng xả lớn được thực hiện ban ngày (từ 7 - 17 giờ), ban đêm sẽ giảm dần để hạn chế ảnh hưởng vùng hạ du.

Hồ Am Chúa có dung tích khoảng 45 triệu m³, diện tích mặt nước 60 ha, nằm tại xã Diên Điền (H.Diên Khánh cũ), cách Nha Trang khoảng 15 km và đảm nhiệm tưới tiêu cho khoảng 500 ha đất nông nghiệp.

Lực lượng cứu hộ Công an Khánh Hòa vào vùng lũ hỗ trợ di dời dân ẢNH: CAKH

Trong 24 giờ qua, theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, tỉnh xuất hiện mưa to đến mưa đặc biệt to. Một số trạm ghi nhận lượng mưa rất lớn: Ninh Tây 206,6 mm, Khánh Bình 268,5 mm, Khánh Hiệp 486,1 mm. Dự báo từ sáng 19 đến sáng 21.11, tổng lượng mưa khu vực phía bắc tỉnh có thể đạt 100 - 250 mm, nơi cao trên 300 mm; phía nam từ 60 - 150 mm, nơi cao trên 200 mm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng 19.11, nước trên sông Cái Nha Trang đã dâng cao so với chiều hôm qua. Nhiều khu vực thuộc các phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang xuất hiện tình trạng ngập trở lại do nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh.



