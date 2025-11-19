Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nước sông Ba dâng cao: Gia Lai giải cứu 31 người mắc kẹt giữa dòng lũ

Trị Bình
Trị Bình
19/11/2025 20:57 GMT+7

Nước sông Ba dâng cao do mưa lớn kéo dài ngày 19.11 khiến dòng nước chảy xiết, chia cắt đôi bờ tại xã Đăk Song (Gia Lai). Sự cố bất ngờ khiến 31 người dân làng Mèo đi làm rẫy bị mắc kẹt bên kia sông, không thể trở về.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đăk Song lập tức triển khai ứng cứu trong điều kiện nước sông Ba dâng cao và trời vẫn mưa lớn. Lực lượng công an dùng dây thừng thả trôi sang bờ bên kia để chuyển đồ ăn, quần áo ấm cho người dân, đồng thời trấn an, yêu cầu bà con không tự ý vượt sông để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Các phương án cứu hộ được tính toán liên tục vì mực nước tiếp tục tăng và bờ sông có dấu hiệu sạt lở.

Nước sông Ba dâng cao: Gia Lai giải cứu 31 người mắc kẹt giữa dòng lũ - Ảnh 1.

Lực lượng công an nối dây đôi bờ sông Ba rồi hướng dẫn người dân bám dây di chuyển về bờ an toàn

ẢNH: TRỊ BÌNH

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, nhờ sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH khu vực An Khê cùng người dân địa phương, toàn bộ 31 người mắc kẹt đã được đưa về bờ an toàn. Hiện sức khỏe của 31 người đều ổn định và được tiếp tục chăm sóc tại gia đình.

Trong số những người được giải cứu đầu tiên, chị Đinh Thị Dưh, ướt sũng, run vì lạnh vẫn cố gắng nở nụ cười giữa những giọt nước mắt: "Lúc đầu chúng tôi rất sợ vì nước sông Ba dâng cao quá nhanh. Nhưng khi thấy công an đứng bên kia, tôi yên tâm hơn. Đây là bài học để chúng tôi cẩn trọng khi đi làm lúc thời tiết xấu".

Có mặt tại hiện trường, thiếu tá Võ Văn Ngã, Trưởng công an xã Đăk Song, cho biết: "Vì nước sông dâng cao, bà con bị lạnh, ướt, sức khỏe suy giảm, nên chúng tôi phải tính toán mọi phương án sao cho vừa nhanh, vừa an toàn. Thời tiết xấu, mưa lớn, bờ sông sạt lở khiến lực lượng cứu nạn rất vất vả".

Nước sông Ba dâng cao: Gia Lai giải cứu 31 người mắc kẹt giữa dòng lũ - Ảnh 2.

Nước sông Ba dâng cao, 31 người dân mắc kẹt được giải cứu an toàn

ẢNH: TRỊ BÌNH

Trung tá Trường Minh Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường, nơi nước sông Ba dâng cao khiến việc tiếp cận nạn nhân hết sức khó khăn.

"Địa hình đồi núi dốc, lòng sông rộng, nước chảy xiết. Sau khi khảo sát, chúng tôi chọn phương án căng dây nối hai bờ. Cán bộ có kinh nghiệm đu dây vượt sông trước, rồi hướng dẫn từng người dân bám dây di chuyển về bờ an toàn", trung tá Trung nói.

Khám phá thêm chủ đề

