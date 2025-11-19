Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dừng các phương tiện lưu thông qua đèo Ngoạn Mục

Lâm Viên
Lâm Viên
19/11/2025 14:03 GMT+7

Từ 12 giờ ngày 19.11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua đèo Ngoạn Mục trên Q27, tuyến đường nối Đà Lạt - Phan Rang.

Chiều 19.11, thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng CSGT tạm thời chốt chặn và dừng hoàn toàn các loại phương tiện lưu thông từ hướng Lâm Đồng xuống Khánh Hòa qua đèo Ngoạn Mục (QL27), để khắc phục sự cố sạt lở.

Dừng các phương tiện lưu thông qua đèo Ngoạn Mục - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT chốt chặn, buộc dừng tất cả phương tiện lưu thông qua đèo Ngoạn Mục từ phía tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: L.V

Mưa lớn từ tối 18.11 đến trưa 19.11 dẫn đến đèo Ngoạn Mục có hơn 10 vị trí sạt lở nguy hiểm. Nhiều vị trí có dấu hiệu nứt gãy và sạt trượt. Do đó, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo; đồng thời bố trí cán bộ trực chốt để hướng dẫn phương tiện quay đầu, tuyệt đối không đi vào khu vực nguy hiểm.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đang phối hợp lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa khảo sát, kiểm tra tuyến đèo nói trên để đánh giá mức độ nguy hiểm và triển khai biện pháp khắc phục.

Đèo Ngoạn Mục nằm trên QL27, là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa) và các tỉnh duyên hải.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 28.10, đèo D'Ran QL20, con đường huyết mạch nối Đà Lạt với xã D'Ran, để vào đèo Ngoạn Mục bị sạt lở nghiêm trọng.

Do đó, ngày 2.11, tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với QL20, khu vực sạt lở đèo D'Ran (P.Xuân Trường - Đà Lạt). Tiếp đó, ban hành lệnh khởi công khẩn cấp khắc phục sạt lở đèo D'Ran. Tuy nhiên, từ đó đến nay, liên tục có mưa to nên các đơn vị chức năng chưa thi công.

Ngoài ra, do mưa lũ kéo dài, các đèo Gia Bắc trên QL28, đèo Đại Ninh trên QL28B, đèo Khánh Lê trên QL27C, đèo Prenn… cũng bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận chuyển hành khách, hàng hóa và du lịch.

Đường nối Khánh Hòa - Lâm Đồng qua QL27 đoạn đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn, Khánh Hòa) xảy ra 14 điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài, gây ách tắc giao thông.

