Thời sự

Lũ thượng nguồn Gia Lai về mạnh, đường sắt điều 2 tàu hàng giữ 2 cầu

Mai Hà
Mai Hà
19/11/2025 18:40 GMT+7

Đường sắt đã điều 2 tàu hàng để trấn giữ cầu Luật Lễ 1 và cầu Luật Lễ 2 (Gia Lai) do mực nước dâng cao bất thường.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ ngày 18.11, tại tỉnh Gia Lai, lượng mưa từ thượng nguồn dồn về mạnh khiến mực nước qua cầu Luật Lễ 1 (Km01+606) và cầu Luật Lễ 2 (Km02+729) dâng cao bất thường, dòng chảy xiết, đe dọa trực tiếp đến kết cấu nhịp và chân mố trụ.

Lũ thượng nguồn Gia Lai về mạnh, đường sắt điều 2 tàu hàng giữ 2 cầu - Ảnh 1.

Mực nước dâng cao đe dọa an toàn cầu đường sắt Luật Lễ

ẢNH: NGỌC NĂM

Trước tình huống cấp bách, Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình đã kích hoạt phương án khẩn cấp, phong tỏa khu gian Diêu Trì - Quy Nhơn và điều tàu hàng gia tải để bảo vệ cầu.

Theo phương án kỹ thuật, Cầu Luật Lễ 1 gồm 2 nhịp, được gia tải bằng 2 toa tà vẹt, Cầu Luật Lễ 2 gồm 1 nhịp, được gia tải 1 toa tà vẹt. Mỗi toa nặng 44.5 tấn.

Mưa lũ lớn khiến đường sắt tiếp tục phải ngừng chạy nhiều tuyến tàu. Theo thông báo mới nhất, ngày 19.11, tàu SE1 xuất phát Hà Nội đến ga Đà Nẵng là ga cuối cùng, thay vì ga Sài Gòn. Tại phía nam, đường sắt ngừng chạy tàu SE2 xuất phát ga Sài Gòn (đoạn từ Sài Gòn đến Đà Nẵng).

Ngày 20.11, tiếp tục ngừng chạy SE5/6, SE7/8 xuất phát tại ga Hà Nội/Sài Gòn. Đồng thời, ngừng chạy SE21/SE22 xuất phát tại ga Đà Nẵng/Sài Gòn.

Lũ thượng nguồn Gia Lai về mạnh, đường sắt điều 2 tàu hàng giữ 2 cầu - Ảnh 2.
Lũ thượng nguồn Gia Lai về mạnh, đường sắt điều 2 tàu hàng giữ 2 cầu - Ảnh 3.

Đường sắt điều các toa tà vẹt để tăng tải trọng cho cầu Luật Lễ 1 và Luật Lễ 2

ẢNH: NGỌC NĂM

Mưa lớn và lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm vỡ đê sông Luật Lễ giữa đêm, gây ngập sâu nhiều khu dân cư, buộc phải sơ tán khoảng 1.000 hộ dân ở Gia Lai. 

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 19.11, nước lũ dâng cao làm vỡ đê sông Luật Lễ ở xã Tuy Phước (TT.Diêu Trì cũ), khiến dòng nước đổ ồ ạt xuống vùng hạ lưu và gây ngập sâu nhiều khu vực.

Gia Lai Mưa lũ đường sắt cầu Luật Lễ
