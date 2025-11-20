Công an Đắk Lắk cứu dân vùng ngập lụt xuyên đêm

Đêm 19.11, theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang tăng cường lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm về các vùng bị nước lũ cô lập, nhằm hỗ trợ cho người dân khu vực Phú Yên cũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ ẢNH: HOÀNG ANH

Ngay lúc này, hơn 10 tấn nhu yếu phẩm đã được Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương vận chuyển xuyên đêm, băng rừng đến khu vực phía đông (Phú Yên cũ) và một số ở địa bàn phía tây đang bị nước lũ chia cắt, ngập sâu.

Nước uống, mỳ gói, bánh mì... được lực lượng vận chuyển lên xe chuyên dụng ẢNH: HOÀNG ANH

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, người dân kêu cứu, lực lượng Công an xã Tây Hòa điều khiển ca nô băng qua các dòng nước chảy xiết, căng mình len lỏi tiếp cận, ứng cứu người dân tại các vị trí bị cô lập, ngập sâu.

Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều bài đăng cầu cứu của người dân Đắk Lắk (Phú Yên cũ) xuất hiện trên mạng xã hội khi nước lũ dâng cao, nhiều nhà ngập sâu hơn 2 m, người dân bất lực chờ cứu hộ.

Lực lượng chức năng nỗ lực ứng cứu người dân tại các khu vực bị ngập lụt ẢNH: HOÀNG ANH

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản về việc vận hành giảm lũ cho vùng hạ du sông Ba (thuộc Phú Yên cũ).

Cụ thể, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk thống nhất theo đề nghị của chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ vận hành với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đạt đến cao trình 105,96 m. Chủ hồ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc vận hành các hồ chứa và tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Theo thống kê sơ bộ đến chiều 19.11, địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 155 điểm/42 xã, phường bị ngập lụt, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt; nhiều khu vực sạt lở đất, đá; đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngoài ra, có trên 1.000 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại...