'Nước đã ngập nửa nhà': Người dân Đắk Lắk cầu cứu trong đêm vì lũ dâng nhanh

Tối ngày 19.11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với dòng trạng thái cầu cứu: "Nhà có 2 đứa nhỏ, nước ngập sâu, cần cứu hộ giúp ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Đồng, H.Tây Hòa, Phú Yên cũ", bài đăng kèm số điện thoại 0964906xxx để liên hệ. Trong đoạn clip người đàn ông nói rằng nước càng ngày càng lên nhanh, nhà thấp, không có chỗ trú nên mong ai có số điện thoại của đội cứu hộ gọi điện giúp.



PV Thanh Niên liên lạc với số điện thoại trên và kết nối được với anh Phạm Thành Đạt (33 tuổi, ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk). Anh Đạt cho biết, 22 giờ 30, gia đình anh gồm 4 người đã sang một nhà cao tầng ở gần nhà để tránh lũ. Có khoảng 20 người tập trung trong căn phòng khoảng 25 m2, khoảng hơn 1 m nữa nước mới ngập đến chỗ trú. Xung quanh, nhiều nhà đã ngập lên đến mái, nhà anh ngập khoảng 2,5 m nên phải di tản để đảm bảo an toàn. Anh không kịp đem theo tài sản hay di dời kịp thời vì nước lũ dâng lên bất ngờ.

Các bài đăng cầu cứu khi nước lũ dâng cao liên tục xuất hiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Gia đình tôi mới qua chỗ trú được khoảng 15 phút, không kịp mang theo đồ đạc gì. Hàng xóm, những người xung quanh kịp mang theo ít gói mì tôm, chai nước. Từ sáng đến nay ở chỗ tôi sống mưa lớn, nước đã ngập nửa nhà. Tôi mong các đội cứu hộ tiếp cận khu vực này sớm vì xung quanh có nhiều nhà cấp 4 đã bị ngập hết. Điện thoại tôi còn 20% phải dành để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, vì mất điện, nước lũ dâng cao nên tôi không kịp sạc pin", anh Đạt cho hay.

Nhiều người bất lực khi người thân mắc kẹt trong vùng lũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Cần lắm người giúp đỡ. Mẹ em bị tai biến không di chuyển được, em có con nhỏ 2 tháng, hiện đang ở tổ 5, khu tái định cư núi mồ côi. Tha thiết mong sự giúp đỡ của mọi người", một bài đăng khác xuất hiện trên mạng xã hội vào tối ngày 19.11. Bài đăng có đính kèm số điện thoại nhưng PV không thể liên lạc được.

Tài khoản N.T.T.S cũng đăng tải bài viết với nội dung 3 trẻ nhỏ, 5 người lớn đang bị cô lập trên mái nhà không tiếp cận được với đội cứu hộ. Họ ở khu phố Đông Phước (cầu Ông Chừ), phường Tuy Hòa, Đắk Lắk. PV liên lạc với số điện thoại kèm theo, đầu dây bên kia có nhấc máy nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng bị gián đoạn vì tín hiệu chập chờn.

Người dân ở Đắk Lắk (Phú Yên cũ) bất lực nhìn nước lũ dâng cao ẢNH: TUY HÒA YOUNG

Những bài đăng cầu cứu trong đêm khiến dân mạng không khỏi sốt ruột. Nhiều người lập tức để lại bình luận hỏi han, chia sẻ thông tin liên lạc và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ khẩn cấp, mong người dân sớm nhận được giúp đỡ.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, trên lưu vực sông Ba từ ngày 19 – 21.11 có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo tổng lượng mưa trên lưu vực các nơi phổ biến từ 200 – 400 mm, hạ lưu có nơi trên 500 mm. Lũ ở thượng lưu sông Ba dao động ở mức trên dưới báo động 3, tại trạm Ayunpa trên báo động 3 từ 2,5 – 3 m; tại trạm Củng Sơn trên báo động 3 từ 4,5 – 5,5 m. Lưu lượng về hồ Sông Ba Hạ tăng nhanh và đạt đỉnh vào chiều tối 19.11, đỉnh lũ từ 21.000 – 22.000 m3/s.