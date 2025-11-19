Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Ngập lụt ở Quy Nhơn: Sơ tán hơn 9.200 người khỏi vùng nguy hiểm trong mưa lớn

Trị Bình
Trị Bình
19/11/2025 15:20 GMT+7

Đến trưa 19.11, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị chức năng di dời 2.240 hộ dân với hơn 9.200 người ra khỏi vùng ngập lụt, đảm bảo an toàn trong mưa lớn.

Ngày 19.11, tình trạng ngập lụt ở Quy Nhơn (Gia Lai) diễn biến phức tạp, các lực lượng công an, quân đội và lực lượng tại chỗ của chính quyền địa phương vẫn đang tổ chức đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong đó, khu vực phường Quy Nhơn Bắc (thuộc các phường Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn cũ) bị ngập nặng, có nhiều hộ dân cầu cứu. Ngoài lực lượng địa phương, lực lượng Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC-CNCN cũng được tăng cường về khu vực này từ tối 18.11 để hỗ trợ người dân.

Ngập lụt ở Quy Nhơn: Hàng ngàn hộ dân được cứu ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt ở Quy Nhơn

ẢNH: TRỊ BÌNH

Đến trưa 19.11, các lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Gia Lai đã đưa gần 200 người dân, chủ yếu người già và trẻ em có nhà bị ngập, bị kẹt đường trong mưa lũ về trụ sở của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Bắc) để trú ẩn an toàn. Đơn vị đã bố trí nơi ăn, chốn ở cho bà con qua những ngày mưa lũ này.

"Mình chủ quan quá. Lúc công an vận động di dời thì không đi. Đến khi nước lớn, nếu không có mấy chú công an vào cứu thì chỉ có chết", ông Trần Hòa (phường Quy Nhơn Bắc) nói.

Chị Nguyễn Thị Ái Liên (P.Quy Nhơn Bắc) cho biết: "Mình vừa sinh em bé được 1 tháng tuổi. Giữa đêm, mẹ con ngồi trên bàn nhìn nước dâng cao mà không biết làm sao. Giờ được công an cứu ra trụ sở rồi, mình quá may mắn".

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: "Hiện chúng tôi tăng cường toàn bộ lực lượng cứu dân và đưa về trụ sở, bố trí ăn ở để bà con không đói rét trong những ngày này".

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Gia Lai cứu người dân ra khỏi vùng bị ngập lụt ở Quy Nhơn:

Ngập lụt ở Quy Nhơn: Hàng ngàn hộ dân được cứu ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 2.

Một người già được các chiến sĩ giăng dây, dùng xuồng hơi đưa ra khỏi dòng nước chảy xiết

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngập lụt ở Quy Nhơn: Hàng ngàn hộ dân được cứu ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 3.

Nhiều trẻ em được đưa ra khỏi vùng cô lập đến chỗ an toàn

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngập lụt ở Quy Nhơn: Hàng ngàn hộ dân được cứu ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 4.

Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng phòng PA03, Trung đội trưởng Trung đội xung kích số 2 Công an tỉnh Gia Lai, tham gia công tác sơ tán dân

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngập lụt ở Quy Nhơn: Hàng ngàn hộ dân được cứu ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 5.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ ngày 19.11

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngập lụt ở Quy Nhơn: Hàng ngàn hộ dân được cứu ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 6.

Một cụ già được lực lượng công an đưa đến Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai để tránh lũ

ẢNH: TRỊ BÌNH

Ngập lụt ở Quy Nhơn: Hàng ngàn hộ dân được cứu ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh 7.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tổ chức bữa ăn cho người dân tránh lũ

ẢNH: TRỊ BÌNH

 

