Ngập lụt ở Quy Nhơn: Sơ tán hơn 9.200 người khỏi vùng nguy hiểm trong mưa lớn

Ngày 19.11, tình trạng ngập lụt ở Quy Nhơn (Gia Lai) diễn biến phức tạp, các lực lượng công an, quân đội và lực lượng tại chỗ của chính quyền địa phương vẫn đang tổ chức đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trong đó, khu vực phường Quy Nhơn Bắc (thuộc các phường Nhơn Phú, Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn cũ) bị ngập nặng, có nhiều hộ dân cầu cứu. Ngoài lực lượng địa phương, lực lượng Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC-CNCN cũng được tăng cường về khu vực này từ tối 18.11 để hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt ở Quy Nhơn ẢNH: TRỊ BÌNH

Đến trưa 19.11, các lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Gia Lai đã đưa gần 200 người dân, chủ yếu người già và trẻ em có nhà bị ngập, bị kẹt đường trong mưa lũ về trụ sở của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Bắc) để trú ẩn an toàn. Đơn vị đã bố trí nơi ăn, chốn ở cho bà con qua những ngày mưa lũ này.

"Mình chủ quan quá. Lúc công an vận động di dời thì không đi. Đến khi nước lớn, nếu không có mấy chú công an vào cứu thì chỉ có chết", ông Trần Hòa (phường Quy Nhơn Bắc) nói.

Chị Nguyễn Thị Ái Liên (P.Quy Nhơn Bắc) cho biết: "Mình vừa sinh em bé được 1 tháng tuổi. Giữa đêm, mẹ con ngồi trên bàn nhìn nước dâng cao mà không biết làm sao. Giờ được công an cứu ra trụ sở rồi, mình quá may mắn".

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: "Hiện chúng tôi tăng cường toàn bộ lực lượng cứu dân và đưa về trụ sở, bố trí ăn ở để bà con không đói rét trong những ngày này".

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Gia Lai cứu người dân ra khỏi vùng bị ngập lụt ở Quy Nhơn:

Một người già được các chiến sĩ giăng dây, dùng xuồng hơi đưa ra khỏi dòng nước chảy xiết ẢNH: TRỊ BÌNH

Nhiều trẻ em được đưa ra khỏi vùng cô lập đến chỗ an toàn ẢNH: TRỊ BÌNH

Thượng tá Nguyễn Toàn Thắng, Trưởng phòng PA03, Trung đội trưởng Trung đội xung kích số 2 Công an tỉnh Gia Lai, tham gia công tác sơ tán dân ẢNH: TRỊ BÌNH

Nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ ngày 19.11 ẢNH: TRỊ BÌNH

Một cụ già được lực lượng công an đưa đến Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai để tránh lũ ẢNH: TRỊ BÌNH