Bộ Quốc phòng điều máy bay trực thăng cứu trợ vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên cũ

Máy bay trực thăng của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 cứu trợ vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên cũ (Đắk Lắk)

ẢNH: MAI THANH HẢI

Sáng 20.11, Bộ Quốc phòng đã điều 2 máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và 8431 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) bay ra khu vực bị lũ lụt ngập nặng ở Khánh Hòa và Phú Yên cũ (Đắk Lắk) làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt.

Tổ bay do thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân trực thăng 917, chỉ huy và các thành phần đảm bảo bay.

Phóng viên Báo Thanh Niên cùng có mặt trên chuyến bay trực thăng tham gia nhiệm vụ cứu trợ và phản ảnh các hoạt động của bộ đội không quân.

Trong các giờ tới, phóng viên Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh, thông tin về tình hình lũ lụt ở các tỉnh nói trên.

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cứu người dân xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) mắc kẹt trong nước lũ, sáng nay 20.11 ẢNH: MAI THANH HẢI

Tình huống mưa lũ "nguy cấp nhất từ trước đến nay"

Những ngày qua, lũ miền Trung diễn biến rất phức tạp, đã có 2 sông ghi nhận mực nước vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 và 1986. Mưa lớn kéo dài khiến lũ ở miền Trung lên nhanh, diễn biến hết sức phức tạp. Giữa đêm, nhiều nơi bị nước tràn vào bất ngờ, nhấn chìm nhà cửa, giao thông tê liệt.

Từ đêm 18 đến sáng 20.11, nước lũ bất ngờ dâng nhanh, nhấn chìm hàng loạt khu dân cư ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây cùng các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông… thuộc phía đông tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc tỉnh Bình Định). Nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, mực nước đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009.

Tại Đắk Lắk, đoạn QL1 qua xã Tuy An Bắc (trước thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị chia cắt bởi dòng nước chảy xiết. Nhiều khu dân cư ở đây và các xã lân cận ngập sâu từ 1 - 3 m. Chính quyền địa phương nhận định đây là tình huống "nguy cấp nhất từ trước đến nay", mức nước tiệm cận lũ lịch sử năm 1993.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân đội đã khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, đưa người dân khỏi vùng nguy hiểm và hỗ trợ nhu yếu phẩm trong tình thế nước lũ tiếp tục dâng cao.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Trung tiếp tục mưa lớn, lũ trên nhiều sông miền Trung đã vượt báo động 3, vượt đỉnh lũ lịch sử nên dự báo ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.