Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa khẩn cấp chống lũ lịch sử

Ngày 19.11, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tập trung toàn lực ứng phó mưa lũ, trong đó tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).

X UYÊN ĐÊM ỨNG PHÓ LŨ LỊCH SỬ TẠI Q UY N HƠN

Từ đêm 18 đến sáng 19.11, nước lũ bất ngờ dâng nhanh, nhấn chìm hàng loạt khu dân cư ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây cùng các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông… thuộc phía đông tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc tỉnh Bình Định). Nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn, mực nước đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đưa một người dân ra khỏi vùng ngập nước ẢNH: TRỊ BÌNH

Giữa đêm tối, có nơi nước ập vào nhà cao 2 - 3 m, nhiều người dân đã gọi các cơ quan chức năng cầu cứu. Công an và quân đội lập tức triển khai ca nô, xuồng máy, áo phao, đèn pin, chạy đua với lũ xuyên đêm để đưa từng người dân ra khỏi vùng cô lập.

Trong vòng 3 ngày, người dân ở Nha Trang (Khánh Hòa) phải chạy lũ 2 lần ẢNH: BÁ DUY

Bà Lê Thị Ngọc Xuân (75 tuổi, P.Quy Nhơn Đông) kể: "Sáng 18.11, nước lên rồi rút khiến gia đình tôi nghĩ rằng nguy cơ đã qua. Nhưng đến 22 giờ, dòng nước đục ngầu bất ngờ đổ về, mạnh đến mức chỉ kịp kê vội tủ lạnh, máy giặt, rồi chồng hai chiếc giường để ba cháu nhỏ leo lên trú tạm. Đến 2 - 3 giờ ngày 19.11, nước lại dâng cao, ngập cả chỗ trú thân. Không còn đường thoát, tôi phải gọi chính quyền cầu cứu". Nhận tin báo, UBND P.Quy Nhơn Đông điều ca nô tiếp cận ngay trong đêm. Đến 11 giờ ngày 19.11, cả gia đình được đưa ra nơi an toàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vượt nước lũ, ứng cứu người dân ẢNH: CTV

Trong đêm 18 và sáng 19.11, Công an tỉnh Gia Lai huy động 1.718 lượt cán bộ, 4.836 lượt phương tiện, giải cứu 142 trường hợp và di dời 1.260 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đưa hơn 1.203 hộ (3.649 người) đến nơi an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương chủ động di dời dân khỏi khu vực xung yếu; bảo đảm lương thực, nước uống tại các điểm sơ tán; siết chặt kiểm soát giao thông, tuyệt đối không để người dân đi vào vùng ngập sâu hoặc sạt lở.

Xe bọc thép được huy động để sơ tán người dân Quy Nhơn (Gia Lai) khỏi khu vực ngập lụt ẢNH: TRỊ BÌNH

N HA T RANG : 3 NGÀY 2 LẦN CHẠY LŨ

Tối 18.11, chỉ một ngày sau trận lũ ngày 17.11, nước từ thượng nguồn lại bất ngờ đổ về, nhấn chìm các phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang và xã Diên Khánh (Khánh Hòa). Đến sáng 19.11, nhiều khu vực ở Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang và Nam Nha Trang tiếp tục ngập sâu.

Lực lượng quân đội sơ tán người dân Gia Lai khỏi các vùng ngập lụt ẢNH: KHÁNH LÂM

Anh Quang Đức (P.Tây Nha Trang) cho biết nước dâng trở lại lần thứ 2 trong vòng 3 ngày, khiến nhà ngập gần 70 cm. "Chiều 18.11, khi nước rút, cả nhà hì hục dọn bùn, mệt rã người. Vậy mà vài tiếng sau nước lại tràn vào. Đồ đạc hư hết rồi, tôi đành để mặc", anh Đức nói.

Khu vực Nha Trang (Khánh Hòa) chìm trong nước lụt vào ngày 19.11 ẢNH: BÁ DUY

Tỉnh Khánh Hòa huy động 20.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân. Tính đến sáng 19.11, Khánh Hòa đã ghi nhận 11 người chết, 1 người mất tích và hơn 9.000 nhà dân ngập nặng.

Nhiều tuyến đường tại Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập, việc đi lại của người dân khó khăn và nguy hiểm ẢNH: BÁ DUY

Sáng 19.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục ngập lụt tại Khánh Hòa, yêu cầu các lực lượng tăng cường nhân lực, phương tiện, di dời toàn bộ các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm; giữ liên lạc thường xuyên với thôn xóm để kịp thời hỗ trợ.

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa sơ tán người dân ẢNH: H.L

19 người chết và mất tích, ngập lụt lan rộng ở miền Trung Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, thống kê đến 18 giờ ngày 19.11, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung làm 14 người chết và 5 người mất tích. Trong ngày 19.11, ngập lụt tiếp tục lan rộng ở các tỉnh miền Trung. Tại các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk có 28.756 ngôi nhà bị ngập lụt. Các địa phương phải di dời, sơ tán 6.069 hộ với 19.078 người đến nơi an toàn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk khi dự báo lũ sông Ba tại trạm Phú Lâm sẽ vượt báo động 3 và tương đương mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21 m, nguy cơ gây ra tổ hợp nguy hiểm gồm lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất. Phan Hậu

C ỨU DÂN LÀ ƯU TIÊN SỐ MỘT

Trưa 19.11, đoạn QL1 qua xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk, trước thuộc H.Tuy An, Phú Yên) bị chia cắt bởi dòng nước chảy xiết. Nhiều khu dân cư ở đây và các xã lân cận ngập sâu từ 1 - 3 m. Chính quyền địa phương nhận định đây là tình huống "nguy cấp nhất từ trước đến nay", mức nước tiệm cận lũ lịch sử năm 1993.

Người dân tỉnh Đắk Lắk sơ tán tài sản trước khi lũ đến ẢNH: HỮU TÚ

Tính đến trưa cùng ngày, toàn tỉnh có 80 thôn, xóm bị ngập, 8.513 hộ trong vùng lũ (chủ yếu ở khu vực tỉnh Phú Yên cũ). Lực lượng chức năng đã sơ tán 1.970 hộ (5.621 người). Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu sơ tán triệt để các hộ dân ven sông, vùng trũng; lập chốt chặn tại các điểm ngập sâu; huy động ca nô, công an, quân đội tiếp cận vùng cô lập.

Bà Lê Thị Ngọc Xuân (75 tuổi, P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai) được lực lượng chức năng điều ca nô đưa ra khỏi vị trí bị cô lập ẢNH: ĐỨC NHẬT

Làm việc với tỉnh Đắk Lắk trưa 19.11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu huy động tổng lực để cứu dân trong vùng ngập sâu; phối hợp Quân khu 5 mở đường tiếp cận các khu vực bị chia cắt; chuẩn bị lương thực, nước uống, lương khô, bảo đảm người dân không thiếu đói. Ông cũng đề nghị tỉnh cân nhắc sử dụng trực thăng quan sát hoặc ứng cứu khi điều kiện thời tiết cho phép.