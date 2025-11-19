Cảnh báo lũ lịch sử trên sông Ba, nhiều tỉnh tiếp tục mưa rất lớn 400 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) phát tin cảnh báo lũ khẩn cấp, đặc biệt lớn trên sông Ba. Cụ thể, nước lũ sông Krông Ana (Đắk Lắk) và sông Kôn (Gia Lai) đang lên. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên báo động 3, đặc biệt trên sông Ba tại trạm Phú Lâm lên cao và có thể đạt mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21 m. Trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên báo động 3.



Lũ trên các sông miền Trung lên nhanh, đặc biệt trên sông Ba lũ lịch sử; nhiều nơi ngập nặng

ẢNH: TRẦN TÂM

Lũ trên sông Trà Khúc, Thu Bồn, Krông Ana tiếp tục lên và trên mức báo động 2; trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên báo động 2 còn sông Thu Bồn, Trà Khúc xuống ở mức từ báo động 1 - 2.

Trong khi đó, mưa rất lớn vẫn tiếp tục xuất hiện ở nhiều tỉnh thành miền Trung. Tính đến sáng nay (19.11), nhiều nơi ở miền Trung tiếp tục xuất hiện mưa rất lớn như Ba Điền (Quảng Ngãi) 260,6 mm, Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 529,8 mm, Canh Liên (Gia Lai) 320,1 mm…

Nhiều tỉnh thành miền Trung tiếp tục có mưa rất lớn, có nơi trên 400 mm NGUỒN: VNDMS

Dự báo từ nay đến đến 20.11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Khu vực Tây nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Cảnh báo ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh thành từ Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc. Đặc biệt, tại Đắk Lắk, nguy cơ thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún ở cấp độ 3; còn Đà Nẵng cấp độ 2.