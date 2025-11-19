Nước lũ cuồn cuộn chảy đánh vỡ kè biển An Lương, bộ đội xuyên đêm ứng cứu

Sáng 19.11, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Đà Nẵng, cho biết hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Bộ CHQS thành phố và Sư đoàn 315 vẫn đang duy trì quân số tại thôn An Lương (xã Duy Nghĩa), để tiếp tục ứng cứu, gia cố các đoạn bờ kè biển bị sạt lở do mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về.

Mưa lớn, nước trên sông Thu Bồn lên cao, chảy xiết đánh vỡ nhiều đoạn bờ kè An Lương ẢNH: Đ.X

Trước đó, đêm 18 rạng sáng 19.11, trong mưa lớn kéo dài và nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, bờ kè thôn An Lương (xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng) xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, trực tiếp uy hiếp hơn 500 hộ dân sống ven bờ kè.

Mưa lớn liên tục, dòng nước xiết đã khoét sâu vào chân kè, khiến tình hình trở nên đặc biệt nguy cấp.

Lực lượng vũ trang cùng người dân địa phương xuyên đêm gia cố bờ kè An Lương (TP.Đà Nẵng) giữa mưa lớn ẢNH: Đ.X

Lực lượng vũ trang chia thành nhiều mũi, xúc cát, vận chuyển đến gia cố đoạn bờ kè bị sóng đánh vỡ ẢNH: Đ.X

Ngay khi nhận tin báo, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP.Đà Nẵng lập tức lệnh cơ động khẩn cấp lực lượng trong đêm. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị được huy động, đồng thời Quân khu 5 tăng cường thêm hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315. Trong thời gian ngắn, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã hành quân thần tốc đến hiện trường.

Trước đó, vào đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua, bờ kè An Lương bị sóng đánh gây hư hại nghiêm trọng, Bộ CHQS TP.Đà Nẵng phối hợp lực lượng tại chỗ đã gia cố hơn 500 m bờ kè.

Tuy nhiên, đến nay mưa lớn và lũ lên nhanh trở lại khiến nhiều đoạn tiếp tục bị sóng đánh gây xói lở, đe dọa khu dân cư. Tại hiện trường, nước sông Thu Bồn vẫn dâng cao, dòng chảy mạnh, nhiều điểm sạt lở ở bờ kè càng mở rộng.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP.Đà Nẵng (thứ 2 từ phải qua) chỉ đạo tại hiện trường ẢNH: Đ.X

Thực hiện chỉ đạo của Chỉ huy trưởng, các lực lượng lập tức chia tổ bám sát từng đoạn xung yếu, vận chuyển bao tải đất, dựng rọ thép gia cố tạm thời từng mét bờ kè.

Trong điều kiện khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ căng mình làm việc xuyên đêm, ăn vội bánh mì, uống tạm nước suối để giữ sức tiếp tục ứng cứu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết liệt và không ngừng nỗ lực đồng hành cùng chính quyền, người dân An Lương.

Dòng nước xiết tiếp tục khoét sâu vào chân kè, uy hiếp khu dân cư, lực lượng tại chỗ, Bộ CHQS TP.Đà Nẵng và Quân khu 5 phối hợp triển khai xuyên đêm ứng cứu khẩn cấp

Đến sáng nay, thời tiết tại TP.Đà Nẵng vẫn còn mưa lớn, các lực lượng vẫn duy trì quân số, tiếp tục kiểm tra, gia cố các đoạn có nguy cơ sạt lở.

Đại tá Trần Hữu Ích cho biết Bộ CHQS TP.Đà Nẵng đang phối hợp chính quyền địa phương và ngành chức năng đánh giá tổng thể mức độ nguy hiểm, đề xuất giải pháp công trình lâu dài nhằm bảo vệ an toàn cho người dân trước diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan.