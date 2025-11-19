Miền Trung rét đậm kèm theo mưa lớn, Huế còn 17 độ C

Hà Nội và miền Bắc đón đợt rét đậm mạnh nhất kể từ đầu mùa với nhiệt độ thấp nhất dưới 5 độ C. Trong ngày hôm nay 19.11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ảnh hưởng sâu đến các tỉnh nam Trung bộ.

Đợt rét đậm mạnh nhất từ đầu mùa tiếp tục ảnh hưởng đến nam Trung bộ ẢNH: ĐÌNH HUY

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Sáng sớm nay (19.11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực trung Trung bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực trung Trung bộ và cả nam Trung bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét; vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc bộ có nơi rét đậm; tỉnh Quảng Trị và Huế đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ từ 12 - 15 độ C; vùng núi và trung du Bắc bộ từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực Quảng Trị và Huế nhiệt độ từ 17 - 19 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào, sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C.

Các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi kèm theo rét đậm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng. Khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Đêm qua, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to; lượng mưa tại Ba Điền (Quảng Ngãi) 168,6 mm, Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 319,6 mm, Canh Liên (Gia Lai) 245,3 mm…



Dự báo, trong 24 - 48 giờ tới, từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 100 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Huế và khu vực Tây nguyên có mưa vừa và giông, cục bộ mưa to từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác; cục bộ mưa to từ 15 - 30 mm, có nơi trên 50mm; Nam bộ mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10; biển động mạnh, sóng cao từ 3 - 5 m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sóng cao từ 4 - 6 m; biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến TP.HCM gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng 3 - 5 m, biển động.