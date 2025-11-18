Miền Bắc rét đậm dưới 5 độ C, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Hà Nội rét đậm, mưa rào

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Cao điểm đợt rét đậm đã bắt đầu vào sáng sớm nay (18.11), khi không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía bắc và một số nơi ở khu đông bắc Bắc bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Đợt rét đậm hiện nay khiến nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi cao có thể xuống dưới 5 độ C ẢNH: THÁI TRẦN

Trong ngày 18.11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến các vùng khác ở trung Trung bộ và cả nam Trung bộ.

Ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại; đồng bằng Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ từ 12 - 15 độ C. Vùng núi và trung du Bắc bộ 9 - 12 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có giông.



Khu vực Hà Nội trời rét có nơi rét đậm kèm theo mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 14 độ C.

Trời rét và rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của các loại cây trồng nên bà con cần hết sức chú ý giữ ấm cho đàn vật nuôi và có biện pháp chăm sóc cho cây trồng hợp lý.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, trên vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10; biển động mạnh sóng cao từ 3 - 5 m.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sóng 4 - 6 m; biển động mạnh.

Từ đêm 18,11, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng 3 - 5 m; biển động.

Đợt mưa lớn kéo dài đến hết đêm 18.11

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ đêm qua đến 3 giờ sáng nay có nơi trên 250 mm, như trạm Trà Dơn (Đà Nẵng) 294,2 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 244,4 mm, Vân Canh (Gia Lai) 249,4 mm…

Dự báo mưa lớn nhiều nơi ở miền Trung sẽ kéo dài đến hết đêm 18.11; khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Nam Quảng Trị và Khánh Hòa, lượng mưa từ 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Hà Tĩnh và bắc Quảng Trị từ 50 - 100 mm, cục bộ trên 200 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên sông Thu Bồn, sông Kôn và sông Krông Ana đang lên; trên sông Bồ, sông Vu Gia đang dao động ở mức cao trên báo động 3; trên sông Hương đang dao động ở trên mức báo động 2.

Dự báo lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức cao và ở trên mức báo động 3; trên sông Kôn tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3. Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.