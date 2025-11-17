Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Triều cường đạt đỉnh, gây ngập nặng ở TP.HCM và Nam bộ vào ngày nào?

Chí Nhân
Chí Nhân
17/11/2025 09:56 GMT+7

Nhiễu động gió đông hoạt động mạnh trên vùng biển Nam bộ có khả năng gây mưa lớn cho khu vực này và TP.HCM. Mưa lớn kết hợp đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch đang lên nhanh và đạt đỉnh trong vài ngày tới.

Không khí lạnh cường độ mạnh đang tăng cường xuống phía nam gây ảnh hưởng đến thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong những ngày tới. Không khí lạnh tăng cường làm gió mùa đông bắc hoạt động mạnh khiến triều cường cao, khả năng kết hợp mưa lớn gây ngập nặng nhiều nơi trong tuần này.

Triều cường đạt đỉnh, gây ngập nặng ở TP.HCM và Nam bộ vào ngày nào? - Ảnh 1.

Đợt triều cường mới đang lên nhanh, có khả năng kết hợp mưa lớn gây ngập nặng trong một vài ngày tới

ẢNH: PHẠM HỮU

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do nhiễu động gió đông hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 19.11, trên địa bàn TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa giông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong khi đó, đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch đang lên nhanh và đạt đỉnh trong vài ngày tới. Đỉnh triều đợt triều cường này có khả năng xuất hiện từ ngày19 - 21.11; mực nước cao nhất tại trạm Phú An, Nhà Bè có thể lên mức 1,65 - 1,7 m vượt báo động 3 từ 5 - 10 cm; trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,75 - 1,8 m cao hơn báo động 3 từ 15 - 20 cm.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ lưu ý, cần đề phòng mực nước dâng cao do ảnh hưởng của xả nước từ hồ Dầu Tiếng và mưa trong khu vực, gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường nội đô, ven sông và các vùng trũng, thấp, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông, và các hoạt động kinh tế xã hội trên khu vực TP.HCM. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Người dân TP.HCM đối mặt với thời tiết nguy hiểm vào tuần tới

Trong khi đó, tại khu vực ĐBSCL, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cho biết: Hiện đã bước vào tháng cuối mùa lũ năm 2025, mực nước trên dòng chính sông Mekong tại trạm Kratie (Campuchia) có xu thế giảm khá mạnh nhưng vẫn đang ở mức cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc có xu thế giảm, ở mức thấp hơn báo động 1. Tuy nhiên vùng giữa và ven biển bắt đầu tăng trở lại và đạt đỉnh kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch vào ngày 21 - 23.11. Mực nước đỉnh triều ở mức cao nhất phổ biến xấp xỉ và trên mức báo động 3 từ 0,05 - 0,2 m; còn ven biển tây kéo dài từ 21 - 24.11.

Triều cường cao có khả năng kết hợp mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và một số khu vực trũng thấp trên vùng trung tâm tỉnh Cà Mau, tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, các khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé và Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Tin liên quan

Người dân TP.HCM đối mặt với thời tiết nguy hiểm vào tuần tới

Người dân TP.HCM đối mặt với thời tiết nguy hiểm vào tuần tới

Tuần tới, người dân TP.HCM đối mặt với 3 kiểu thời tiết nguy hiểm cùng lúc là mưa giông, cục bộ có mưa lớn; cùng với đó là đỉnh triều cường lên cao vượt báo động 3 và ô nhiễm không khí gia tăng do ảnh hưởng không khí lạnh.

Đêm qua miền Trung mưa rất lớn trên 400 mm, hôm nay TP.HCM có mưa to

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường ngập nặng triều cường đạt đỉnh TP.HCM ngập nặng mưa lớn Nam bộ ngập nặng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận