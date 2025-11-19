Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo tại 'rốn lũ' Nha Trang

Bá Duy
Bá Duy
19/11/2025 22:55 GMT+7

Trong ngày nhậm chức 19.11, ông Trần Phong, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã xuống P.Tây Nha Trang kiểm tra lũ lụt và yêu cầu huy động tối đa lực lượng để sơ tán người dân khỏi vùng ngập sâu.

Tối 19.11, ông Trần Phong, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có mặt tại P.Tây Nha Trang để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, ông Trần Phong yêu cầu lực lượng ứng trực chuẩn bị đầy đủ vật tư cần thiết, huy động tối đa nhân lực để giúp dân, đồng thời điều động thêm lực lượng và phương tiện đi sâu vào vùng ngập lụt đưa người dân đến nơi an toàn.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huy động tối đa nhân lực cứu dân - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong (bên phải) yêu cầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu

ẢNH: Đ.L

Thiếu phương tiện, nhiều hộ dân chưa di dời kịp

Chiều 19.11, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó mưa lớn, sạt lở, ngập lụt với các địa phương trong tỉnh. Tại cuộc họp, nhiều địa phương phản ánh tình trạng thiếu phương tiện để di dời dân khỏi vùng ngập sâu.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Chủ tịch UBND P.Ninh Hòa, cho biết đến chiều 19.11, toàn phường có 19 khu vực ngập cục bộ, đã sơ tán hơn 200 hộ với 916 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn và các hồ chứa xả lũ nhiều khiến nước lên quá nhanh.

"Phường không có phương tiện vận chuyển người dân từ vùng bị chia cắt đến nơi an toàn. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ thêm ca nô cho địa phương sơ tán dân", bà Hải kiến nghị.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huy động tối đa nhân lực cứu dân - Ảnh 2.

Nhiều nơi tại P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) ngập sâu trong ngày 19.11

ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Trần Việt Trung, Bí thư Đảng ủy P.Tây Nha Trang, từ tối 18.11 nước lên quá nhanh. Sáng 19.11, tuy nước có rút bớt nhưng từ 15 giờ chiều nước lên mạnh, ngập hết khu vực phía bắc đường 23 Tháng 10. Lực lượng quân đội điều về phường rất đông nhưng không có phương tiện. Từ sáng đến chiều 19.11 mới đưa được 30 hộ dân đến nơi an toàn, còn 54 hộ cần di dời gấp. Phường đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo quân đội hỗ trợ xe lội nước để di dời dân.

Chủ tịch UBND P.Bắc Nha Trang Lê Đại Dương cho biết, hiện phường có 2 thuyền jacky và 4 xuồng nhưng không thể đi vào vì nước chảy quá xiết. Phường xin tỉnh hỗ trợ thêm 2 chiếc thuyền jacky và 1 xe lội nước để đưa nhu yếu phẩm từ QL1 vào các khu tập kết.

Lũ chồng lũ, Nha Trang ngập trong biển nước

Sông Dinh chỉ còn cách lũ lịch sử 0,12 m

Lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa cảnh báo, lượng mưa từ 22 giờ ngày 19.11 đến 4 giờ sáng 20.11 ở khu vực từ Cam Ranh đến Đại Lãnh sẽ tăng dần, phổ biến 100 - 200 mm, có nơi 250 mm; khu vực phía nam 50 - 100 mm, có nơi 150 mm.

Đáng chú ý, sông Dinh đã đạt 6,45 m, chỉ còn 0,12 m là đạt mức lũ lịch sử năm 1986. Vì vậy, các địa phương khu vực Ninh Hòa và Vạn Ninh cần đặc biệt chú ý vì lưu vực Phú Yên và sông Dinh sẽ ảnh hưởng lớn. Hiện tại lượng nước đổ về vùng hạ lưu rất lớn, các khu vực sẽ bị chia cắt rất nhanh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huy động tối đa nhân lực cứu dân - Ảnh 3.

Nước trên các sông tại Khánh Hòa đang lên rất nhanh, Sông Dinh Ninh Hòa chỉ còn cách lũ lịch sử 0,12 m

ẢNH: BÁ DUY

Nhận định về nguyên nhân ngập lụt nhanh, ông Trịnh Minh Hoàng cho rằng cách vận hành xả lũ của các hồ chứa có vấn đề. Sau đợt mưa lũ này, UBND tỉnh sẽ họp rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Huy động tối đa lực lượng và phương tiện đưa người dân ra khỏi vùng lũ

Cũng trong tối 19.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã chủ trì cuộc họp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh về phương án hỗ trợ di dời người dân trong khu vực vùng lũ.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đợt mưa lũ này hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần quyết liệt, huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đưa người dân đến nơi an toàn.

Ông Nghiêm Xuân Thành đã phân công từng lãnh đạo tỉnh đến các địa bàn trọng yếu ngay trong tối 19.11 để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn theo phương án "4 tại chỗ", không để người dân đói, khát.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
