Nha Trang mênh mông biển nước vì lũ chồng lũ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 19.11, đường 23 Tháng 10, đường Võ Nguyên Giáp (P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa) nhiều đoạn ngập sâu cục bộ buộc lực lượng chức năng phải chốt chặn. Các khu vực xung quanh chợ Thành, chợ Ga vẫn chìm sâu trong nước.

Sáng 19.11, khu vực P.Tây Nha Trang (Khánh Hòa) lại chìm trong nước lũ ẢNH: BÁ DUY

Nhiều khu vực nước chưa kịp rút đã ngập nặng lại ẢNH: BÁ DUY

UBND P.Tây Nha Trang cho biết, nhiều hộ dân ở vùng trũng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Lực lượng công an xã, dân quân tự vệ túc trực 24/24, chốt chặn tại các vị trí xung yếu, khu vực cống tràn, nơi nước chảy xiết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đường Võ Nguyên Giáp nước mênh mông như dòng sông ẢNH: BÁ DUY

Người dân vất vả khi lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp sáng 19.11 ẢNH: BÁ DUY

[FLYCAM] Khánh Hòa chìm trong biển nước những ngày mưa lũ

Nhiều xe chết máy phải dắt bộ một quãng đường dài ẢNH: BÁ DUY

Cứu hộ xe hơi trên đường Võ Nguyên Giáp ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18.11, nước lũ lại cuồn cuộn chảy về P.Tây Nha Trang, P.Bắc Nha Trang và xã Diên Khánh. Trời cũng bắt đầu mưa to khiến hàng trăm ngàn người dân lo lắng. Nhiều gia đình vừa dọn dẹp xong đống đổ nát sau trận lụt ngày 17.11 thì phải vội vàng kê đồ đạc lên cao, tránh ướt vì nước lũ trở lại.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày (18.11), một số tuyến đường ở P.Tây Nha Trang như Bàu Mác, Phú Trung, Quy Đông, Lương Định Của - Hương Lộ 45 đã chìm trong biển nước.

Đường 23 tháng 10 ngập cục bộ nhiều nơi sáng 19.11 ẢNH: BÁ DUY

Nước lũ cuốn theo rác trôi đầy trên đường 23 Tháng 10 ẢNH: BÁ DUY

Chị Tuyết Vân (ở chợ Ga, P.Tây Nha Trang) cho biết, sáng nay đi làm về chị phải gửi xe người quen rồi lội bộ vào nhà. Trong nhà chị nước lên cao gần 0,5 m ẢNH: BÁ DUY

Theo bản tin sáng 19.11 của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng đạt 8,52 m (trên báo động 1 là 0,52 m), tại trạm Diên Phú đạt 5,67 m (trên báo động 3 là 0,17 m). Sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa ghi nhận 5,77 m (trên báo động 3 là 0,07 m).

Nước đã rút bớt từ 4 giờ ngày 19.11, tuy nhiên theo dự báo nước sông Cái Nha Trang sẽ lên lại mức báo động 3 vào trưa 19.11 ẢNH: BÁ DUY

Nước lũ đổ về trên sông Cái Nha Trang chiều 18.11 ẢNH: BÁ DUY

Xe hơi đậu trên cầu (nối đường Võ Nguyên Giáp và đường 23 Tháng 10, P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa) để tránh ngập ẢNH: BÁ DUY

Dự kiến ngày 19 và 20.11, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ẢNH: BÁ DUY

Dự báo trong ngày 19.11, lũ trên sông Cái Nha Trang lên lại vào trưa, đỉnh lũ tại trạm Diên Phú có thể vượt báo động 3 từ 0,8 - 1,1 m. Trên sông Dinh Ninh Hòa, đỉnh lũ dự kiến đạt trong 6 - 12 giờ tới, vượt báo động 3 từ 0,2 - 0,5 m. Sáng sớm 19 và ngày 20.11, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ trên các sông, suối trong tỉnh có khả năng xảy ra ở mức báo động 2 - 3, có sông trên báo động 3.