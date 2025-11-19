Nha Trang mênh mông biển nước vì lũ chồng lũ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 19.11, đường 23 Tháng 10, đường Võ Nguyên Giáp (P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa) nhiều đoạn ngập sâu cục bộ buộc lực lượng chức năng phải chốt chặn. Các khu vực xung quanh chợ Thành, chợ Ga vẫn chìm sâu trong nước.
UBND P.Tây Nha Trang cho biết, nhiều hộ dân ở vùng trũng đã được sơ tán đến nơi an toàn. Lực lượng công an xã, dân quân tự vệ túc trực 24/24, chốt chặn tại các vị trí xung yếu, khu vực cống tràn, nơi nước chảy xiết để đảm bảo an toàn cho người dân.
[FLYCAM] Khánh Hòa chìm trong biển nước những ngày mưa lũ
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 18.11, nước lũ lại cuồn cuộn chảy về P.Tây Nha Trang, P.Bắc Nha Trang và xã Diên Khánh. Trời cũng bắt đầu mưa to khiến hàng trăm ngàn người dân lo lắng. Nhiều gia đình vừa dọn dẹp xong đống đổ nát sau trận lụt ngày 17.11 thì phải vội vàng kê đồ đạc lên cao, tránh ướt vì nước lũ trở lại.
Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày (18.11), một số tuyến đường ở P.Tây Nha Trang như Bàu Mác, Phú Trung, Quy Đông, Lương Định Của - Hương Lộ 45 đã chìm trong biển nước.
Theo bản tin sáng 19.11 của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng đạt 8,52 m (trên báo động 1 là 0,52 m), tại trạm Diên Phú đạt 5,67 m (trên báo động 3 là 0,17 m). Sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa ghi nhận 5,77 m (trên báo động 3 là 0,07 m).
Dự báo trong ngày 19.11, lũ trên sông Cái Nha Trang lên lại vào trưa, đỉnh lũ tại trạm Diên Phú có thể vượt báo động 3 từ 0,8 - 1,1 m. Trên sông Dinh Ninh Hòa, đỉnh lũ dự kiến đạt trong 6 - 12 giờ tới, vượt báo động 3 từ 0,2 - 0,5 m. Sáng sớm 19 và ngày 20.11, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ trên các sông, suối trong tỉnh có khả năng xảy ra ở mức báo động 2 - 3, có sông trên báo động 3.
