Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mưa to toàn tỉnh Khánh Hòa, nước sông Cái Nha Trang vượt báo động 3

Bá Duy
Bá Duy
19/11/2025 15:09 GMT+7

Nước lũ trên sông Cái Nha Trang đã lên cao trở lại vào sáng 19.11, mực nước tại nhiều trạm vượt mức báo động 3. Khánh Hòa tiếp tục đối mặt với nguy cơ mưa rất to với tổng lượng có thể trên 300 mm trong 48 giờ tới.

Theo bản tin sáng 19.11 của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, lũ trên các sông trong tỉnh đang dao động ở mức báo động 2 - 3, có sông trên báo động 3. Mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng ghi nhận 8,52 m (trên báo động 1 khoảng 0,52 m), tại trạm Diên Phú đạt 5,67 m (trên báo động 3 khoảng 0,17 m).

Trên sông Dinh Ninh Hòa, trạm Ninh Hòa đo được 5,77 m (trên báo động 3 khoảng 0,07 m), trạm Dục Mỹ ghi nhận 16,02 m (dưới báo động 2 khoảng 0,48 m).

Nước sông Cái Nha Trang lên cao trở lại trưa 19.11, mưa to toàn tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 18.11 đến 7 giờ ngày 19.11), khu vực phía bắc tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi cao hơn 250 mm như Khánh Hiệp 476,2 mm và Vạn Bình 264,4 mm. Khu vực phía nam tỉnh phổ biến 20 - 50 mm, có nơi cao hơn. Trên vùng biển Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và giông rải rác, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8.

Nước sông Cái Nha Trang lên cao trở lại trưa 19.11, mưa to toàn tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Các phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang đều đã ngập nặng từ tối 18.11

ẢNH: BÁ DUY

Đài Khí tượng thủy văn dự báo, từ sáng sớm 19.11 đến sáng sớm 21.11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa khu vực phía bắc phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực phía nam phổ biến 60 - 150 mm, có nơi cao hơn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm/3 giờ.

Trong ngày và đêm 19.11, lũ trên các sông tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 2 - 3. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên và dự kiến đạt đỉnh trong 6 - 12 giờ tới, đỉnh lũ tại trạm Ninh Hòa ở mức trên báo động 3 từ 0,2 - 0,5 m.

Nước sông Cái Nha Trang lên cao trở lại trưa 19.11, mưa to toàn tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Các tuyến đường nối xã Diên Khánh và P.Tây Nha Trang đều bị chia cắt khiến người dân vất vả, khó khăn trong di chuyển

ẢNH: BÁ DUY

Trên sông Cái Nha Trang, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng xấp xỉ mức báo động 3, tại trạm Diên Phú trên báo động 3 từ 0,8 - 1,1 m. Trên sông Cái Phan Rang, đỉnh lũ tại trạm Tân Mỹ xấp xỉ báo động 3, tại trạm Phan Rang dưới báo động 3 từ 0,4 - 0,8 m.

Trên vùng biển Khánh Hòa, sóng ven biển cao 1 - 3,5 m, ngoài khơi sóng cao 3 - 5 m, đặc khu Trường Sa sóng cao 3 - 5 m.

Tin liên quan

Nha Trang mênh mông biển nước vì lũ chồng lũ

Nha Trang mênh mông biển nước vì lũ chồng lũ

Chưa kịp thoát khỏi trận ngập lụt kỷ lục, người dân Nha Trang (Khánh Hòa) lại đối mặt với đợt lũ thứ hai từ tối 18.11, trong khi nước sông Cái Nha Trang dự báo lên cao vượt báo động 3 vào trưa 19.11.

Khám phá thêm chủ đề

Nha Trang Khánh Hòa mưa to nha trang ngập lụt Mưa lũ Sông Cái Nha Trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận