Mưa to toàn tỉnh Khánh Hòa, nước sông Cái Nha Trang vượt báo động 3

Theo bản tin sáng 19.11 của Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, lũ trên các sông trong tỉnh đang dao động ở mức báo động 2 - 3, có sông trên báo động 3. Mực nước sông Cái Nha Trang tại trạm Đồng Trăng ghi nhận 8,52 m (trên báo động 1 khoảng 0,52 m), tại trạm Diên Phú đạt 5,67 m (trên báo động 3 khoảng 0,17 m).

Trên sông Dinh Ninh Hòa, trạm Ninh Hòa đo được 5,77 m (trên báo động 3 khoảng 0,07 m), trạm Dục Mỹ ghi nhận 16,02 m (dưới báo động 2 khoảng 0,48 m).

Nước lũ cuồn cuộn đổ về trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 18.11 đến 7 giờ ngày 19.11), khu vực phía bắc tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi cao hơn 250 mm như Khánh Hiệp 476,2 mm và Vạn Bình 264,4 mm. Khu vực phía nam tỉnh phổ biến 20 - 50 mm, có nơi cao hơn. Trên vùng biển Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và giông rải rác, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8.

Các phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang đều đã ngập nặng từ tối 18.11 ẢNH: BÁ DUY

Đài Khí tượng thủy văn dự báo, từ sáng sớm 19.11 đến sáng sớm 21.11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa khu vực phía bắc phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực phía nam phổ biến 60 - 150 mm, có nơi cao hơn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm/3 giờ.

Trong ngày và đêm 19.11, lũ trên các sông tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 2 - 3. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên và dự kiến đạt đỉnh trong 6 - 12 giờ tới, đỉnh lũ tại trạm Ninh Hòa ở mức trên báo động 3 từ 0,2 - 0,5 m.

Các tuyến đường nối xã Diên Khánh và P.Tây Nha Trang đều bị chia cắt khiến người dân vất vả, khó khăn trong di chuyển ẢNH: BÁ DUY

Trên sông Cái Nha Trang, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng xấp xỉ mức báo động 3, tại trạm Diên Phú trên báo động 3 từ 0,8 - 1,1 m. Trên sông Cái Phan Rang, đỉnh lũ tại trạm Tân Mỹ xấp xỉ báo động 3, tại trạm Phan Rang dưới báo động 3 từ 0,4 - 0,8 m.

Trên vùng biển Khánh Hòa, sóng ven biển cao 1 - 3,5 m, ngoài khơi sóng cao 3 - 5 m, đặc khu Trường Sa sóng cao 3 - 5 m.