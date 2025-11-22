Rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông, rút chậm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, 10 giờ ngày 22.11, cổng chào đến UBND xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) dài khoảng 5 km trở nên đông đúc bởi lực lượng chức năng, các đội cứu trợ cùng các nhóm thiện nguyện hỗ trợ trao đồ ăn, thức uống cho bà con rốn lũ. Khu vực này hiện vẫn đang bị ngập, xung quanh mênh mông biển nước. Các lực lượng sử dụng xuồng máy để di chuyển, người dân bên trong rốn lũ Hòa Thịnh không có điện, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc khó khăn.

10 giờ ngày 22.11, rốn lũ Hòa Thịnh vẫn chìm trong biển nước ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Việc tiếp cận với bà con vùng cô lập ở xã Hòa Thịnh gặp nhiều khó khăn ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Khu vực xã Hòa Thịnh nước lũ rút chậm ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Clip xã Hòa Thịnh mênh mông nước sáng 22.11

Khu vực phía ngoài cổng chào xã Hòa Thịnh nước vẫn ngập sâu ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Nước ở trong khu dân cư ở xã Hòa Thịnh vẫn chưa rút hết

Xã Hòa Thịnh là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lần này ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Nhiều tuyến đường ở xã Hòa Thịnh nước chưa rút hết ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Hình ảnh tại rốn lũ Hòa Thịnh do PV Thanh Niên ghi lại vào lúc 10 giờ 20 ngày 22.11 ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN