Rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông, rút chậm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, 10 giờ ngày 22.11, cổng chào đến UBND xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) dài khoảng 5 km trở nên đông đúc bởi lực lượng chức năng, các đội cứu trợ cùng các nhóm thiện nguyện hỗ trợ trao đồ ăn, thức uống cho bà con rốn lũ. Khu vực này hiện vẫn đang bị ngập, xung quanh mênh mông biển nước. Các lực lượng sử dụng xuồng máy để di chuyển, người dân bên trong rốn lũ Hòa Thịnh không có điện, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc khó khăn.
