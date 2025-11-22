Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Rốn lũ xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông, rút chậm

Phạm Hữu - Cao An Biên - Huy Đạt
22/11/2025 11:02 GMT+7

Sáng 22.11, PV Thanh Niên có mặt tại rốn lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk. Nơi đây vẫn chìm trong biển nước, việc tiếp cận và hỗ trợ người dân của lực lượng chức năng và các đoàn cứu trợ này gặp khó khăn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, 10 giờ ngày 22.11, cổng chào đến UBND xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) dài khoảng 5 km trở nên đông đúc bởi lực lượng chức năng, các đội cứu trợ cùng các nhóm thiện nguyện hỗ trợ trao đồ ăn, thức uống cho bà con rốn lũ. Khu vực này hiện vẫn đang bị ngập, xung quanh mênh mông biển nước. Các lực lượng sử dụng xuồng máy để di chuyển, người dân bên trong rốn lũ Hòa Thịnh không có điện, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc khó khăn.

Rốn lũ hòa Thịnh Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông , rút chậm - Ảnh 1.

10 giờ ngày 22.11, rốn lũ Hòa Thịnh vẫn chìm trong biển nước

ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Rốn lũ hòa Thịnh Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông , rút chậm - Ảnh 2.

Việc tiếp cận với bà con vùng cô lập ở xã Hòa Thịnh gặp nhiều khó khăn

ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Rốn lũ hòa Thịnh Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông , rút chậm - Ảnh 3.

Khu vực xã Hòa Thịnh nước lũ rút chậm

ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Clip xã Hòa Thịnh mênh mông nước sáng 22.11

Rốn lũ hòa Thịnh Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông , rút chậm - Ảnh 4.

Khu vực phía ngoài cổng chào xã Hòa Thịnh nước vẫn ngập sâu

ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Nước ở trong khu dân cư ở xã Hòa Thịnh vẫn chưa rút hết

Rốn lũ hòa Thịnh Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông , rút chậm - Ảnh 5.

Xã Hòa Thịnh là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ lần này

ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Rốn lũ hòa Thịnh Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông , rút chậm - Ảnh 6.

Nhiều tuyến đường ở xã Hòa Thịnh nước chưa rút hết

ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Rốn lũ hòa Thịnh Đắk Lắk nhìn từ trên cao: Nước mênh mông , rút chậm - Ảnh 7.

Hình ảnh tại rốn lũ Hòa Thịnh do PV Thanh Niên ghi lại vào lúc 10 giờ 20 ngày 22.11

ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Thiệt hại mưa lũ miền Trung tăng nhanh, đã có 68 người chết và mất tích

