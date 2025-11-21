Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo tổng lực hỗ trợ người dân vùng lũ

Hải Phong
Hải Phong
21/11/2025 22:56 GMT+7

Chiều 21.11, tại tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác Chính phủ đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai.

Phó thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra đoạn đê vỡ tại thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước, Gia Lai; trước đây thuộc TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định) và trao quà cho người dân bị thiệt hại. 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Thành Long gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt.

Phó thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao chính quyền địa phương đã chủ động, kịp thời di dời người dân trước khi xảy ra sự cố, do đó, không ai bị thiệt mạng.

Phó thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo tổng lực hỗ trợ người dân vùng lũ- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Thành Long trao quà cho người dân thôn Luật Lễ

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đã thăm Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai), động viên giáo viên và trẻ em nơi đây do bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trước đó, tối 19.11, mưa lũ diễn biến phức tạp, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn phải di dời khẩn cấp 130 trẻ và cán bộ lên tầng 2 để đảm bảo an toàn.

Tại đây, Phó thủ tướng đề nghị chính quyền, lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ Làng trẻ em SOS khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, ổn định đời sống các cháu.

Mưa lũ gây thiệt hại 1.000 tỉ đồng

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ lụt làm 3 người chết, 2 người bị thương, 19.200 hộ bị ngập nhà... Ước tính sơ bộ thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết tỉnh đã lập phương án bố trí nơi cư trú cho các hộ dân bị ngập, hư hỏng nhà. 

Để khôi phục sản xuất bình thường sẽ mất nhiều thời gian khi mưa lớn còn tiếp diễn, khó chồng khó. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai sẽ nhanh chóng khôi phục hạ tầng, vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh.

Phó thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo tổng lực hỗ trợ người dân vùng lũ- Ảnh 2.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tại buổi làm việc

ẢNH: HẢI PHONG

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, thiên tai diễn biến nhanh, nước dâng cao nếu không có phương tiện, nhân lực kịp thời thì khó có thể ứng cứu người dân. Do đó, đề nghị các lực lượng quân đội, công an tiếp tục quan tâm, huy động tối đa lực lượng hỗ trợ địa phương, người dân.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân, của địa phương do mưa lũ lịch sử.

Phó thủ tướng ghi nhận sự chủ động ứng phó và phối hợp kịp thời, nhịp nhàng của lãnh đạo tỉnh, các lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan. 

"Sự cố vỡ đê tràn mà không kịp thời sơ tán người dân thì không rõ thiệt hại sẽ như thế nào", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo tổng lực hỗ trợ người dân vùng lũ- Ảnh 3.

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai

ẢNH: HẢI PHONG

Phó thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tỉnh Gia Lai bám sát các chỉ đạo của Trung ương, các công điện của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp tục huy động tổng lực hỗ trợ người dân, nhất là lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men. Cố gắng nhanh nhất khôi phục hoạt động của các trường học, trạm y tế. Theo dõi sát tình hình, diễn biến thời tiết để chủ động có giải pháp phù hợp, tuyệt đối không được chủ quan.

Về lâu dài, tỉnh phải có phương án di dời người dân khỏi khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt; khẩn trương triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Sơ tán dân tránh bão Kalmaegi là cuộc di dời lớn nhất lịch sử tỉnh Gia Lai

Sơ tán dân tránh bão Kalmaegi là cuộc di dời lớn nhất lịch sử tỉnh Gia Lai

Hơn 300.000 người được sơ tán an toàn trước bão Kalmaegi, đây được xem là cuộc di dời quy mô lớn nhất trong lịch sử tỉnh Gia Lai, giúp giảm thiểu thiệt hại nặng nề.

Khám phá thêm chủ đề

Phó thủ tướng Lê Thành Long Gia Lai Mưa lũ Ngập lụt thôn Luật Lễ xã Tuy Phước Lê Thành Long thủ tướng người dân Phó thủ tướng Tỉnh ủy Gia Lai Quy Nhơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận