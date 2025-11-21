Phó thủ tướng Lê Thành Long chỉ đạo tổng lực hỗ trợ người dân vùng lũ

Phó thủ tướng Lê Thành Long đã đi kiểm tra đoạn đê vỡ tại thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước, Gia Lai; trước đây thuộc TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định) và trao quà cho người dân bị thiệt hại.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Thành Long gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt.

Phó thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao chính quyền địa phương đã chủ động, kịp thời di dời người dân trước khi xảy ra sự cố, do đó, không ai bị thiệt mạng.

Phó thủ tướng Lê Thành Long trao quà cho người dân thôn Luật Lễ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đã thăm Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai), động viên giáo viên và trẻ em nơi đây do bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trước đó, tối 19.11, mưa lũ diễn biến phức tạp, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn phải di dời khẩn cấp 130 trẻ và cán bộ lên tầng 2 để đảm bảo an toàn.

Tại đây, Phó thủ tướng đề nghị chính quyền, lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ Làng trẻ em SOS khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh, ổn định đời sống các cháu.

Mưa lũ gây thiệt hại 1.000 tỉ đồng

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ lụt làm 3 người chết, 2 người bị thương, 19.200 hộ bị ngập nhà... Ước tính sơ bộ thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết tỉnh đã lập phương án bố trí nơi cư trú cho các hộ dân bị ngập, hư hỏng nhà.

Để khôi phục sản xuất bình thường sẽ mất nhiều thời gian khi mưa lớn còn tiếp diễn, khó chồng khó. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai sẽ nhanh chóng khôi phục hạ tầng, vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: HẢI PHONG

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, thiên tai diễn biến nhanh, nước dâng cao nếu không có phương tiện, nhân lực kịp thời thì khó có thể ứng cứu người dân. Do đó, đề nghị các lực lượng quân đội, công an tiếp tục quan tâm, huy động tối đa lực lượng hỗ trợ địa phương, người dân.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân, của địa phương do mưa lũ lịch sử.

Phó thủ tướng ghi nhận sự chủ động ứng phó và phối hợp kịp thời, nhịp nhàng của lãnh đạo tỉnh, các lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan.

"Sự cố vỡ đê tràn mà không kịp thời sơ tán người dân thì không rõ thiệt hại sẽ như thế nào", Phó thủ tướng nói.

Phó thủ tướng Lê Thành Long phát biểu kết luận tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai ẢNH: HẢI PHONG

Phó thủ tướng Lê Thành Long đề nghị tỉnh Gia Lai bám sát các chỉ đạo của Trung ương, các công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục huy động tổng lực hỗ trợ người dân, nhất là lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men. Cố gắng nhanh nhất khôi phục hoạt động của các trường học, trạm y tế. Theo dõi sát tình hình, diễn biến thời tiết để chủ động có giải pháp phù hợp, tuyệt đối không được chủ quan.

Về lâu dài, tỉnh phải có phương án di dời người dân khỏi khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt; khẩn trương triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.