Phó thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra chuẩn bị thi tại Quảng Ninh

Ngày 25.6, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Quảng Ninh. Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, Phó thủ tướng yêu cầu địa phương phải tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi.



Phó thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Quảng Ninh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, kỳ thi năm nay có nhiều điểm đặc biệt, khi đây là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời vẫn có học sinh học theo chương trình cũ (2006) cùng dự thi. Do đó, công tác chuẩn bị cần được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ hơn để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và thuận lợi.

Phó thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Ninh tuyệt đối không chủ quan trước tình hình thời tiết nắng nóng, đồng thời phải chủ động mọi phương án ứng phó với các tình huống phát sinh, kể cả nhỏ nhất, nhằm hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong quá trình thi.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục rà soát các hạng mục chuẩn bị, từ khâu bảo mật đề thi, đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, đến giữ vững an ninh, trật tự tại các điểm thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh cả về thể chất và tâm lý.

Quảng Ninh huy động 3.500 người phục vụ kỳ thi

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 19.930 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 2.000 thí sinh so với năm 2024. Sở GD-ĐT tỉnh đã bố trí 40 điểm thi với 849 phòng thi, tất cả đều đặt tại các trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt và thuận lợi về giao thông.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm tặng quà động viên đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ kỳ thi ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Quảng Ninh đã huy động khoảng 3.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế, công an và các lực lượng hỗ trợ khác tham gia công tác tổ chức thi. Ngoài Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp địa phương để triển khai sớm các điều kiện phục vụ thi.

Tỉnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, điều kiện về y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi. Với đặc thù địa hình có biển đảo, Quảng Ninh đã bố trí lực lượng công an chuyên trách vận chuyển đề thi đến các khu vực xa xôi, đồng thời áp dụng biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

Ngoài ra, các điểm thi cũng đã chuẩn bị suất ăn trưa cho thí sinh ở xa và có phương án hỗ trợ di chuyển, lưu trú cho học sinh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt trong trường hợp thời tiết xấu, mưa lũ xảy ra.