Đời sống Cộng đồng

Cận cảnh đường nối rốn lũ Hòa Thịnh, Hòa Mỹ ở Đắk Lắk bị nước lũ 'băm nát'

Phạm Hữu - Huy Đạt - Cao An
22/11/2025 09:46 GMT+7

Sau khi nước lũ rút, tuyến đường ĐT75 - đoạn nối xã Hoà Thịnh và Hòa Mỹ (H.Tây An, tỉnh Phú Yên cũ) hiện ra với những đoạn hư hỏng chằng chịt.

Mặt đường nhựa bị dòng nước xoáy cuốn trôi từng mảng lớn, tạo thành những hố sâu ngoằn ngoèo. Nhiều đoạn chỉ còn trơ nền đất đá lổn nhổn, bùn non bám đặc, gây nguy hiểm cho bất kỳ ai đi qua.

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 1.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 2.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 3.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Do đường bị chia cắt, người dân sống dọc hai xã phải tự xoay xở. Ở đoạn hư hỏng nặng nhất, bà con đã đặt tấm cổng sắt cũ làm "cầu tạm" để bắc qua hố sạt lở. Mỗi bước chân đều run rẩy đẩy theo xe máy, bởi chỉ cần lệch một chút là có thể trượt xuống phần lòng đường bị khoét sâu.

Ông Nguyễn Văn Tình (xã Hòa Mỹ), một trong những người đầu tiên liều mình đi qua đoạn đường này, chia sẻ: "Lũ rút rồi nhưng nhà hết sạch đồ ăn. Tôi phải qua bên này để xin, mua ít mì gói với nước uống cho mấy đứa nhỏ".

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 4.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 5.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 6.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Cạnh đó, chị Trần Thị Hòa (xã Hoà Mỹ) cũng cố gắng vượt qua đoạn đường bị tàn phá để vào bên trong tiếp tế lương thực cho người thân.

"Đường nguy hiểm lắm nhưng cứ phải đi, vì người thân không xoay xở được", chị Hoà nói.

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 7.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 8.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 9.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Cận cảnh đường liên xã ở Phú Yên cũ bị tàn phá nặng nề Sau lũ lụt - Ảnh 10.

Ảnh: Nhóm phóng viên

Trước tình trạng giao thông bị tê liệt, đến chiều 21.11, lực lượng chức năng đã huy động máy xúc, xe ben và vật liệu đá, đất để lấp tạm các điểm sạt lở, mở lối cho người và phương tiện qua lại.

Công tác khắc phục vẫn đang được triển khai khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Xem thêm bình luận