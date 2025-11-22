Giữa biển nước Đắk Lắk: Những phần cơm miễn phí thấm thía nghĩa đồng bào

Ghi nhận của Thanh Niên chiều 21.11, mưa vẫn như trút xuống nhiều nơi ở vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong lúc mực nước lũ vẫn ở mức cao khiến cuộc sống nhiều người vốn đã màn trời chiếu đất những ngày qua nay lại càng nhọc nhằn hơn.

Mong hỗ trợ phần nào cho bà con lúc khó khăn

Tại đường ĐH 75 ở Đắk Lắk (trước đây liên xã Hòa Thịnh - Hòa Mỹ, H.Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) nhiều đoạn đường nhựa bị bể nát, ngổn ngang khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn.

Đây cũng là nơi lực lượng chức năng cũng như các nhóm cứu hộ, cứu trợ tập kết để di chuyển vào sâu những vùng đang bị ngập nặng ở xã Hòa Mỹ và các khu vực lân cận.

Hàng trăm phần cơm, nhu yếu phẩm vượt mưa, vượt lũ đến tay bà con ở Đắk Lắk ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Trên đường này, một số nhóm cứu trợ cũng vượt đường xa, thời tiết khắc nghiệt và hành trình di chuyển khó khăn để mang những phần nhu yếu phẩm miễn phí đến bà con đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Trong số đó, có nhóm tình nguyện Sơn Long - Sơn Định ở vùng cao nguyên Vân Hòa (Phú Yên cũ) cũng chất đầy trong xe hàng trăm phần ăn gồm cơm, mì gói, sữa cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết khác để hỗ trợ bà con.

"Chúng tôi chuẩn bị khoảng 400 phần, hôm nay là ngày đầu tiên mang cơm đến khu vực xã Hòa Mỹ để phân phát cho bà con đang gặp khó khăn vì lũ. Đây là một trong những khu vực ngập sâu, rốn lũ ở khu vực này, hy vọng giúp đỡ, san sẻ phần nào cho bà con lúc khó khăn", một thành viên của nhóm chia sẻ.

Với sự gợi ý của lực lượng chức năng, nhóm cho biết cũng đang tìm cách hỗ trợ phần ăn tới những bà con ở vùng ngập sâu bên trong.

Bà Linh xúc động nhận những phần cơm đầy nghĩa tình giữa lúc khó khăn ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Giữa trời mưa lớn, nhiều người ở xung quanh đường ĐH 75 sống trong cảnh ngập mừng rỡ lội nước tìm đến đoàn hỗ trợ để nhận những phần cơm cho gia đình của mình. Trong số đó, có bà Nguyễn Thị Linh (71 tuổi) sống gần khu vực này.

Bà tâm sự nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của lũ, bà và gia đình không có điện, nước sinh hoạt, cả nhà chủ yếu ăn lương khô và mì gói. Hôm nay, khi được nhận cơm, cụ bà xúc động, chia sẻ: "Cuối cùng cũng được ăn cơm, mấy hôm nay toàn ăn mì gói!".

Bà nhận những phần cơm và nhu yếu phẩm cho 4 người trong gia đình. Hơn bao giờ hết, người phụ nữ cảm nhận được nghĩa tình của đồng bào giữa lúc khó khăn, hoạn nạn.

Với nhiều bà con vùng lũ, mỗi phần nhu yếu phẩm lúc này "quý như vàng" ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Một người phụ nữ khác đến nhận cơm giữa cơn mưa lớn cũng mừng rỡ nói rằng những phần ăn miễn phí trong thời điểm này là rất quý. Bà hy vọng lũ sớm qua, cuộc sống của bà con sớm trở lại bình thường để không ai còn khổ sở bởi trận lũ lịch sử này nữa.

Mong tin người thân, lo đàn gia súc

Trước đó dưới cơn mưa lớn trưa nay 21.11, tại khu vực thôn Phước Lộc 2 ở phường Phú Yên, bà Nguyễn Thị Lan (44 tuổi) lo lắng nhìn vào xóm Đồng nhà mình đang bị cô lập vì nước lũ.

Theo lời kể của người phụ nữ, ngày lũ dâng cao bất ngờ, bà đi làm ở xa nhà, còn chồng và mẹ chồng 80 tuổi thì vẫn "cố thủ" ở lại. Sau đó, bà Lan mất liên lạc với chồng, cũng không thể di chuyển về nhà đang ngập sâu giữa mênh mông nước.

"Tôi không biết tình hình ở nhà thế nào, nước rút bớt nhưng vẫn còn cao quá, cũng không có cách nào vào được, điện cũng không có, sóng điện thoại cũng không. Tôi đứng ở đây chờ xem có tin tức gì không và hỏi thăm các đoàn cứu hộ, lực lượng chức năng thử", người phụ nữ chia sẻ.

Bà Lan chờ tin người thân trưa nay 21.11 ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Nước lũ vẫn ở mức cao, chảy siết dọc đường ĐH 75 ở xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk) ẢNH: NHÓM PHÓNG VIÊN

Trong khi đó, một cụ ông cũng lo lắng cho trang trại gia súc ở khu vực xóm Đồng của mình, không biết tình hình thế nào. Biết rằng "còn người là may mắn", tuy nhiên ông cũng sợ mất trắng tài sản sau trận lũ lịch sử này.

Một người dân ở phường Phú Yên nhìn căn nhà nước lũ vừa rút bớt cũng thở dài, ngao ngán: "Bao nhiêu tài sản nay mất hết. Còn gì đâu…".

Như Thanh Niên thông tin, dự báo sau ngày 21.11, mưa giảm, lũ trên các sông xuống nhanh hơn tuy nhiên ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa vẫn còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.