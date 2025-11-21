Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chuyến xe cứu trợ lao vào rốn lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho các đoàn đến sau

Cao An Biên - Huy Đạt - Phạm Hữu
21/11/2025 10:04 GMT+7

Rạng sáng 21.11, chuyến xe của nhóm cứu hộ Ghềnh Chè từ Thái Nguyên đã chính thức có mặt tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Tuy nhiên, hành trình đến với tâm lũ này không dễ dàng. Dưới đây là kinh nghiệm của nhóm dành cho những đoàn cứu hộ đến sau.

Sau 24 tiếng di chuyển từ Thái Nguyên, nhóm cứu hộ Ghềnh Chè với 1 xe tải và một ô tô con chở theo 4 thuyền cứu hộ và hơn 3 tấn nhu yếu phẩm đã chính thức có mặt tại tâm lũ phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) rạng sáng nay 21.11.

Đêm đầu tiên ở tâm lũ

Phóng viên Báo Thanh Niên có dịp đồng hành cùng nhóm cứu hộ từ chiều tối 20.11 khi xe di chuyển qua địa phận của tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) và đi thẳng tới đích đến là phường Tuy Hòa.

Chuyến xe cứu trợ vừa lao vào tâm lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho đoàn đến sau - Ảnh 1.

Đoàn cứu trợ của anh Cương (thứ ba trái sang) xuất phát từ Thái Nguyên lúc 0 giờ ngày 20.11

ẢNH: NVCC

Đoàn cứu hộ có 7 thành viên do anh Trần Đại Cương (25 tuổi) là người trẻ tuổi nhất, cũng là trưởng nhóm dẫn dắt và lên kế hoạch cho mọi chuyến cứu trợ. Cùng với đó là các thành viên gồm anh Lê Văn Hiện (40 tuổi), anh Lê Văn Hiệp (35 tuổi), anh Nguyễn Tiến Được (32 tuổi), anh Nguyễn Đức Thiện (30 tuổi), anh Thanh Tùng và một tài xế xe tải chở hàng cứu trợ đồng hành.

Trước đó lúc 0 giờ ngày 20.11, anh Cương cùng các thành viên lên đường đi Đắk Lắk khi biết tin nhiều người dân bắt đầu cầu cứu vì nước lũ dâng cao. Nhớ lại những ngày quê hương Thái Nguyên của anh chìm trong biển nước đầu tháng 10, chàng trai trẻ chỉ mất vài giây để quyết định lên đường và dành 5 tiếng cùng bà con ở Thái Nguyên chuẩn bị trước khi xuất phát.

Chuyến xe ngoài thuyền cứu hộ, áo phao còn có nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, mì gói, nước suối... đã được người dân, chính quyền địa phương ở Thái Nguyên mang đến góp vào.

Chuyến xe cứu trợ vừa lao vào tâm lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho đoàn đến sau - Ảnh 2.

Trên chiếc xe tải, nhóm chở thuyền cứu hộ, áo phao và nhu yếu phẩm

ẢNH: NVCCC

Chuyến xe cứu trợ vừa lao vào tâm lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho đoàn đến sau - Ảnh 3.

Chuyến xe cứu trợ vừa lao vào tâm lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho đoàn đến sau - Ảnh 4.

Nhu yếu phẩm thiết yếu như lương khô, mì gói, nước suối... đã được người dân, chính quyền địa phương ở Thái Nguyên mang đến góp vào

ẢNH: NVCC

"Trong suốt hành trình, nhóm mình di chuyển thẳng về tâm lũ ở Đắk Lắk với mong muốn hỗ trợ cho bà con càng sớm càng tốt. Cả nhóm chỉ dừng lại ăn nghỉ trưa và đổ xăng, còn lại mọi người thay phiên nhau làm tài xế ô tô con để chạy thẳng đến vùng lũ. Riêng xe tải chở hàng cứu trợ, anh tài xế phải chạy xuyên suốt chuyến đi", anh Cương kể.

Xuyên suốt hành trình trên xe, điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là tinh thần, năng lượng tích cực và sự gắn kết của từng thành viên trong nhóm. Dù gặp không ít khó khăn khi di chuyển giữa thời tiết mưa lớn, nhiều đoạn đường ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, kẹt xe, tuy nhiên, cả nhóm vẫn giữ vững tinh thần, càng nóng lòng muốn đến với điểm ngập.

Sau hành trình di chuyển khó khăn, cuối cùng, rạng sáng 21.11, đoàn cứu hộ, cứu trợ đã đến được phường Tuy Hòa, xót xa khi chứng kiến nhiều tuyến đường mênh mông nước, nhiều khu vực mất điện. Tá túc tại nhà của một người dân địa phương để lấy lại sức khỏe, tinh thần, sáng nay, cả nhóm đã sẵn sàng hỗ trợ cho bà con nơi đây.

Di chuyển đến tâm lũ, cần lưu ý gì?

Anh Cương cho biết trong suốt quá trình di chuyển tới tâm lũ, anh thường xuyên cập nhật lộ trình di chuyển, chia sẻ những kinh nghiệm cho những đoàn khác cũng đến Đắk Lắk hỗ trợ.

Chuyến xe cứu trợ vừa lao vào tâm lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho đoàn đến sau - Ảnh 5.

Hành trình đến vùng tâm lũ gặp khó khăn vì hàng dài xe "chôn chân"

ẢNH: HUY ĐẠT

Chuyến xe cứu trợ vừa lao vào tâm lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho đoàn đến sau - Ảnh 6.

Nhiều đoạn đường hướng về phường Tuy Hòa lênh láng nước, xe không di chuyển được

ẢNH: HUY ĐẠT

"Đoàn mình chủ động chuẩn bị xăng, dầu vì có đoạn đường cao tốc đoàn đi qua, đi rất xa nhưng không tìm thấy trạm dừng nghỉ hoặc nơi tiếp nhiên liệu", nhóm cứu hộ Ghềnh Chè ở Thái Nguyên chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh Cương và các thành viên trong nhóm cũng cho biết bản thân thường xuyên cập nhật thông tin, tìm hiểu về lộ trình di chuyển đến vùng lũ, nhất là những thông tin về sạt lở thông qua các hội nhóm về giao thông trên mạng xã hội để có thể chủ động di chuyển, kịp thời thay đổi đường đi cho phù hợp.

Đại diện nhóm cứu hộ cũng nói thêm trong suốt hành trình di chuyển, cả nhóm đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ nhiều người tốt. Chính điều đó đã giúp nhóm cứu hộ đến nơi an toàn.

Chuyến xe cứu trợ vừa lao vào tâm lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho đoàn đến sau - Ảnh 7.
Chuyến xe cứu trợ vừa lao vào tâm lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho đoàn đến sau - Ảnh 8.

Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong chặng hành trình dài

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chuyến xe cứu trợ vừa lao vào tâm lũ Đắk Lắk: Kinh nghiệm cho đoàn đến sau - Ảnh 9.

Hơn 0 giờ rạng sáng nay 21.11, nhóm của anh Cương đã đến được phường Tuy Hòa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Có kinh nghiệm 5 năm cứu trợ ở vùng thiên tai, anh Cương kể đến thời điểm này trong năm nay, nhóm đã thực hiện 8 chuyến cứu hộ và cứu trợ ở quê nhà Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, TP.Huế, Quảng Trị, Đắk Lắk... Trong đó, Đắk Lắk là chuyến đi xa nhất mà đoàn đã thực hiện.

Có mặt tại tâm lũ phường Tuy Hòa, hôm nay 21.11, phóng viên Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật hiện trường các "điểm nóng" ở rốn ngập.

