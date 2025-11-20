Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

PV Thanh Niên trên đường tiếp cận rốn lũ Đắk Lắk đêm 20.11: Lũ dâng trở lại, xe mắc kẹt hàng km

+1
Huy Đạt - Phạm Hữu - Cao An Biên và 1 người khác
20/11/2025 22:48 GMT+7

Tối 20.11, nước lũ bất ngờ dâng cao trở lại khiến khu vực phía nam đèo Nại, Đắk Lắk ngập sâu, có lúc nước tràn mạnh qua đường khiến hàng dài phương tiện mắc kẹt trên tuyến quốc lộ 1D đến 1A.

Tối 20.11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết một đoạn quốc lộ 1D chìm trong nước, buộc lực lượng chức năng phải dừng, cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Các tổ công tác túc trực xuyên đêm, liên tục tuần tra, hướng dẫn tài xế lùi xe, tìm vị trí cao để tránh ngập.

Đêm 20 . 11 Tại Đắk Lắk: Nước lũ dâng cao , xe cộ kẹt giữa đèo Nại - Ảnh 1.

Hàng dài phương tiện không thể nhúc nhích trên tuyến quốc lộ 1D đến 1A, kéo dài hàng chục km

Tài xế Phùng Quang Hiệp, người bị mắc kẹt hơn 1 giờ đồng hồ ở chân đèo Nại (trước đây thuộc TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ), cho biết sau khi nước rút, đoàn xe tải bắt đầu di chuyển về hướng nam thì bất ngờ gặp đợt nước lớn tràn xuống từ khe núi. 

Đêm 20 . 11 Tại Đắk Lắk: Nước lũ dâng cao , xe cộ kẹt giữa đèo Nại - Ảnh 2.

Hàng trăm phương tiện có thể phải nằm lại trên quốc lộ 1D đêm nay 20.11

Nước dâng rất nhanh, chảy xiết, nhiều xe chết máy. Tài xế vừa lo xe hỏng vừa nơm nớp sợ lũ quét đổ về”, anh Hiệp nói và cho biết nhiều người phải xuống hỗ trợ nhau đẩy xe, dùng đèn pin soi đường vì khu vực mất điện tạm thời.

CSGT chạy ngược chiều mở đường cho xe cứu hộ chở PV Thanh Niên đang trên đường tiếp cận rốn lũ ở Tuy Hòa

Chuyến xe của đoàn cứu trợ hồ Ghềnh Chè (đội 116, chi nhánh Thái Nguyên) mang theo xuồng máy vào hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk, chở 3 phóng viên Báo Thanh Niên từ TP.Đà Nẵng và TP.HCM cũng bị kẹt tại đèo Nại đúng thời điểm nước dâng cao. 

Đêm 20 . 11 Tại Đắk Lắk: Nước lũ dâng cao , xe cộ kẹt giữa đèo Nại - Ảnh 3.

Hàng dài phương tiện bị kẹt trên quốc lộ 1D và 1A

Trong lúc chờ nước rút, lực lượng CSGT đã tiếp cận, mở đường ưu tiên để đoàn phương tiện di chuyển vào trung tâm TX.Sông Cầu (Phú Yên cũ), đảm bảo hành trình cứu hộ không bị gián đoạn.

Ngay sau khi được dẫn đường qua khu vực ngập, đoàn tiếp tục hướng về các điểm xung yếu ở Đắk Lắk để triển khai cứu hộ trong đêm. Lực lượng chức năng cảnh báo người dân và tài xế không cố vượt qua những đoạn nước chảy xiết, chủ động theo dõi thông tin để đảm bảo an toàn khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp. 

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, tuyến quốc lộ 1D đoạn qua phía nam đèo Nại vẫn còn ngập nước. PV Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin tại hiện trường.

4 ngày mất hút giữa lũ dữ, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ trở về

Sau 4 ngày bặt vô âm tín giữa mưa lũ và sạt lở bủa vây, sáng nay 20.11, người đàn ông ở xã vùng cao Đà Nẵng đã trở về nhà an toàn, khép lại cuộc tìm kiếm đầy lo lắng.

Hơn 24 tiếng cố thủ trên gác, gia đình ở Đắk Lắk tính chuyện dỡ mái ngói 'chạy lũ'

Biển nước ngập lụt Tây Nha Trang, vòng xoay Ngọc Hội thành nơi 'cứu' ô tô

