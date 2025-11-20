Hơn 24 tiếng cố thủ trên gác, gia đình ở Đắk Lắk tính chuyện dỡ mái ngói 'chạy lũ'

Chiều nay 20.11, anh Đức Tư ở phường Tuy Hòa, Đắk Lắk (Phú Yên cũ) cho biết những ngày qua, cả nhà anh sống trong cảnh "chưa từng có trong đời" khi nước lũ dâng lên tới phần gác nhà. Tối qua đến nay, cả gia đình anh di chuyển đồ đạc, cố thủ trên gác nhỏ, hồi hộp nhìn nước dâng cao. Nhà anh bị cô lập giữa biển nước mênh mông.

Nước ngập sâu, cả gia đình anh Tư cố thủ trên gác từ hôm qua 19.11 tới nay ẢNH: ĐỨC TƯ

Nhà cấp 4 của anh Tư có gác nên cả nhà lên đây tránh lũ ẢNH: ĐỨC TƯ

"Ở quê mình nhà cấp 4 hay có gác để tránh bão nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được nước lại ngập tới gác như trận lũ lịch sử này", anh bày tỏ. Hiện tại, gia đình anh Tư vẫn còn thực phẩm và nước dự trữ. Tuy nhiên với tình hình lũ lụt như hiện tại, anh cảm thấy lo lắng không biết có đủ dùng đến khi nước rút hay không.

"Giờ trưa, nước có rút một tí, nhưng rút chậm. Tuy nhiên khoảng 16 giờ chiều nay, nước bắt đầu dâng trở lại. Hy vọng nước không dâng cao thêm nữa. Trong trường hợp xấu nhất khi nước dâng cao qua gác, gia đình mình sẽ leo lên ngói để qua nhà hàng xóm chạy lũ", anh Tư bày tỏ.

Nước lũ dâng cao nên cả nhà anh Đức Tư phải chuyển lên gác ẢNH: ĐỨC TƯ

Bên cạnh đó những ngày qua, gia đình anh Tư cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người thân, bạn bè. Anh cố gắng giữ liên lạc, cập nhật thông tin với mọi người qua mạng xã hội. Tuy nhiên, mạng điện thoại chập chờn cũng ảnh hưởng tới việc liên lạc của anh.

Như Thanh Niên thông tin chiều nay, trong đêm 19.11 và sáng sớm nay 20.11, lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) đã vượt lũ lịch sử năm 2009; lũ sông Ba (Đắk Lắk) vượt lũ lịch sử năm 1993; sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) vượt lũ lịch sử năm 1986.

Cả nhà anh Tư bị cô lập giữa biển nước, tiếp tục trụ ở gác qua đêm nay ẢNH: ĐỨC TƯ

Hiện nay, lũ trên sông Kôn, sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa) đang ở mức rất cao, trên báo động 3 khoảng từ 0,2 - 2,12 m; lũ trên sông Krông Ana, Srêpôk (Đắk Lắk) ở dưới báo động 3. Dự báo trong chiều nay, lũ trên sông Ba dao động ở mức cao và ở trên mức báo động 3, tương đương mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21 m, sau đó sẽ xuống chậm.

Ngôi nhà bị bao vây bởi nước lũ ẢNH: ĐỨC TƯ