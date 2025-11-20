Ngập lụt Khánh Hòa, Đắk Lắk: Ấm áp nhà mới mua để người dưng tránh lũ

"Hiện tại mình có căn nhà, diện tích lớn chứa được nhiều người. Nhà ai bị ngập lụt có nhu cầu ở liên hệ mình để sắp xếp chỗ tránh lũ. Nhà mình có sẵn bếp và rất nhiều nhà vệ sinh, riêng biệt từng phòng ở địa chỉ 94 Hoàng Văn Thụ, phường Nha Trang, Khánh Hòa", nội dung bài đăng của anh Việt (39 tuổi) trên mạng xã hội được chia sẻ đến nhiều người.



Chia sẻ với Thanh Niên, anh Việt cho biết từ tối ngày 19.11 đến chiều nay 20.11 có khoảng 130 - 150 người đến tránh lũ. Căn nhà anh mua nhưng chưa ở, nay cho người dân đến "khai trương", ở tạm khi nước lũ dâng cao. Anh và hàng xóm, bạn bè cũng chuẩn bị đồ ăn, nước uống để mọi người không bị đói, bị khát ở thời điểm này.

Bài đăng của anh Việt thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

"Tôi cũng sẵn sàng chuẩn bị chỗ ở cho các đội nhóm cứu trợ hoàn toàn miễn phí khi đến Khánh Hòa giúp bà con ở thời điểm này. Nhìn cảnh bà con dầm mình trong mưa lũ tôi rất thương, mong mỗi người chung tay góp sức giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn này", anh Việt chia sẻ.

"Cần nhà cần chỗ nghỉ ngơi qua quán nướng Ba Lợi, 129 Huỳnh Thúc Kháng, phường Nha Trang, Khánh Hòa. Em không có ngăn phòng như khách sạn, căn hộ nhưng em có 2 phòng VIP sức chứa gần 100 người, cả nhà nằm ngủ, trú ẩn với ăn uống đầy đủ", bài thông báo trên trang cá nhân của tài khoản H.T cũng thu hút nhiều bình luận và chia sẻ.

Người dân đến nhà anh Việt lánh nạn để đảm bảo an toàn ẢNH: NVCC

Anh Trương Hoàng Đại Lợi (31 tuổi) chủ quán nướng nói trên cho biết sẵn sàng đón người dân đến tránh lũ miễn phí. Ngoài chỗ ở, anh còn cung cấp mì gói, trứng gà, nước uống miễn phí cho bà con.

Sáng 20.11, dù trong điều kiện thiếu thốn, mất điện mất nước nhưng gia đình vẫn chuẩn bị hàng trăm phần mì xào bò mang tận nơi bà con vùng cô lập. Chỗ nhà anh may mắn không bị ngập nhưng chỉ cách đó khoảng 2 km, nhiều người bị cô lập vì nước lũ dâng cao.

"Thấy bà con chạy lũ, ngay cả du khách nước ngoài cũng động viên. Là người Việt với nhau, trong lúc hoạn nạn tôi sẵn sàng giúp trong khả năng của mình", anh Lợi cho hay.

Anh Lợi nấu mì xào bò trao tặng bà con vùng cô lập do ngập lụt ẢNH: NVCC

Mọi người được cung cấp đồ ăn, nước uống miễn phí ẢNH: NVCC

Bà Thư Tình (62 tuổi) chủ nhà nghỉ Hoàng Tâm trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) mở cửa đón hơn 30 người khách qua đường, người dân địa phương đến tránh lũ từ chiều 19.11.

Nhà nghỉ của bà có hơn 20 phòng ở, sẵn sàng giường, chăn gối phục vụ người dân. Không chỉ cho khách đến ở miễn phí, bà Thư Tình còn hỗ trợ nước uống, mì gói, cơm canh đạm bạc cho mọi người no bụng.

Chiều ngày 20.11, sau khi ổn định được chỗ ở trên phòng, một số người xuống khu vực sảnh ngồi trò chuyện và ăn uống cùng nhau. Mọi người trò chuyện rôm rả, bày tỏ niềm vui khi được tá túc tại một nơi an toàn và cùng mong cho nước lũ sớm rút nhanh.

"Tình người yêu thương giúp đỡ lẫn nhau chính là những lúc này đây", bà Thư Tình nói.

Nhiều người gom góp quần áo, đồ ăn cho bà con vùng lũ ẢNH: NVCC

Nhà của anh Việt khang trang, may mắn không ảnh hưởng do mưa lũ ẢNH: NVCC