Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em

Suốt từ sáng nay 20.11 đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ để đưa người già và trẻ em thoát khỏi nơi
ngập sâu ở khu vực vòng xoay Ngọc Hội tại P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa.
Lực lượng cứu hộ và người dân tập trung sơ tán người già, trẻ em ra khỏi "rốn ngập"
Đưa trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu ở Khánh Hòa
Chiều 20.11, tranh thủ nước lũ bớt dâng, nhiều người dân Vĩnh Điềm Trung tìm mọi phương tiện để có thể lội ra dưới chân vòng xoay Ngọc Hội xin tiếp tế. Những người sống gần khu vực này cũng tìm nhiều cách để cung cấp thực phẩm, nước uống... cho bà con
Người dân men theo đường ray xe lửa (nơi cao nhất) để thoát khỏi chỗ ngập tại P.Tây Nha Trang
Tiếp tế nước uống, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong (bên phải) có mặt tại trung tâm chỉ huy từ tối 19.11
Trên vòng xoay Ngọc Hội đang tập trung rất đông nhân lực và thiết bị để ứng cứu
Lực lượng biên phòng sẵn sàng công tác cứu trợ
Sẵn sàng nhân lực, vật lực để cứu trợ người dân vùng ngập lụt
Vòng xoay Ngọc Hội ngập sâu, lực lượng chức năng tập trung cứu hộ, sơ tán dân
Đường Lương Định Của nước vẫn ngập qua cửa nhà, lực lượng cứu hộ đang tìm cách mọi cách hỗ trợ người dân bị mắc kẹt
Lực lượng cứu hộ khẩn trương vận chuyển phương tiện để sơ tán dân khỏi khu vực ngập sâu
Nhiều bà con đã đem thức ăn, nước uống đến hỗ trợ
Lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ
Khu vực Tây Nha Trang ngập nặng, nhiều ô tô chìm sâu trong nước
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực sơ tán dân khỏi vùng ngập nặng
