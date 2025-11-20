Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em

Chiều 20.11, tranh thủ nước lũ bớt dâng, nhiều người dân Vĩnh Điềm Trung tìm mọi phương tiện để có thể lội ra dưới chân vòng xoay Ngọc Hội xin tiếp tế. Những người sống gần khu vực này cũng tìm nhiều cách để cung cấp thực phẩm, nước uống... cho bà con