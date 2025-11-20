Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em

Bá Duy
Bá Duy
20/11/2025 15:40 GMT+7

Ngập lụt ở Khánh Hòa rất nặng nề, lực lượng cứu hộ và người dân đang gấp rút tiếp tế, cứu người già, trẻ em ra khỏi rốn ngập.

Suốt từ sáng nay 20.11 đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ để đưa người già và trẻ em thoát khỏi nơi ngập sâu ở khu vực vòng xoay Ngọc Hội tại P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa.

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ và người dân tập trung sơ tán người già, trẻ em ra khỏi "rốn ngập"

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 2.

Đưa trẻ em ra khỏi vùng ngập sâu ở Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 3.

Chiều 20.11, tranh thủ nước lũ bớt dâng, nhiều người dân Vĩnh Điềm Trung tìm mọi phương tiện để có thể lội ra dưới chân vòng xoay Ngọc Hội xin tiếp tế. Những người sống gần khu vực này cũng tìm nhiều cách để cung cấp thực phẩm, nước uống... cho bà con

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 4.

Người dân men theo đường ray xe lửa (nơi cao nhất) để thoát khỏi chỗ ngập tại P.Tây Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 5.

Tiếp tế nước uống, thực phẩm cho người dân vùng lũ

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 6.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong (bên phải) có mặt tại trung tâm chỉ huy từ tối 19.11

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 7.

Trên vòng xoay Ngọc Hội đang tập trung rất đông nhân lực và thiết bị để ứng cứu

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 8.

Lực lượng biên phòng sẵn sàng công tác cứu trợ

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 9.

Sẵn sàng nhân lực, vật lực để cứu trợ người dân vùng ngập lụt

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 10.

Vòng xoay Ngọc Hội ngập sâu, lực lượng chức năng tập trung cứu hộ, sơ tán dân

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 11.

Đường Lương Định Của nước vẫn ngập qua cửa nhà, lực lượng cứu hộ đang tìm cách mọi cách hỗ trợ người dân bị mắc kẹt

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 12.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương vận chuyển phương tiện để sơ tán dân khỏi khu vực ngập sâu

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 13.

Nhiều bà con đã đem thức ăn, nước uống đến hỗ trợ

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 14.

Lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 15.

Khu vực Tây Nha Trang ngập nặng, nhiều ô tô chìm sâu trong nước

ẢNH: BÁ DUY

Ngập lụt ở Khánh Hòa: Quân đội, công an suốt đêm ngày cứu người già, trẻ em- Ảnh 16.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực sơ tán dân khỏi vùng ngập nặng

ẢNH: BÁ DUY

Khám phá thêm chủ đề

