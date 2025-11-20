Quy Nhơn ngập lụt: Những ‘lá chắn sống’ băng nước cứu dân trong đêm

Quy Nhơn ngập lụt, xuyên đêm hỗ trợ dân

Sáng 20.11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng công an đã phối hợp các nhà hảo tâm chuẩn bị hơn 16.000 suất ăn nóng cho người dân vùng ngập lụt. Từng hộp cơm nóng được chuyển tận tay hàng trăm người vừa thoát khỏi dòng nước lũ và đang tạm trú tại Phòng CSGT Công an tỉnh.

Không chỉ lo bữa ăn cho dân đã được đưa về nơi an toàn, các tổ công tác tiếp tục vượt nước xiết, mang hàng ngàn phần ăn đến những khu dân cư vẫn đang bị cô lập.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai sơ tán người dân tránh lũ trong đêm ẢNH: DŨNG PHÚC

Đưa nước uống và đồ ăn vào vùng ngập lụt ẢNH: DŨNG PHÚC

Đêm 19.11, khi mưa xối xả, các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây (thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ)... chìm sâu trong nước, các chiến sĩ vẫn bám trụ từng điểm xung yếu để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, động viên lực lượng trong lúc mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, kiểm tra công tác sơ tán dân tại P.Quy Nhơn Bắc tối 19.11 ẢNH: TRỊ BÌNH

Lực lượng cứu hộ trực chiến tại P.Quy Nhơn Bắc trong ngày 19.11 ẢNH: DŨNG PHÚC

Từ ngày 17 đến rạng sáng 20.11, Công an tỉnh huy động 1.824 cán bộ, chiến sĩ và hơn 3.600 lượt lực lượng cấp xã, lập 11 trung đội ở vùng đông Gia Lai và 1 trung đội ở vùng tây. Kết quả, hơn 2.850 hộ với 10.529 người được di dời; 766 người được cứu nạn khỏi các điểm nguy hiểm.

Phòng CSGT Công an tỉnh mở điểm tiếp nhận hơn 200 người dân đến tránh trú, lo đủ "cơm chín, canh ngọt", chăn ấm và nước uống trong những giờ phút họ còn chưa hết bàng hoàng vì mưa lũ.

CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát cơm cho người dân ẢNH: DŨNG PHÚC

Bữa cơm dành cho người dân tránh lũ tại Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai ẢNH: ATGT GIA LAI

Ông Trần Bảy (59 tuổi, KP.Quy Nhơn Bắc) kể, mắt vẫn đỏ hoe: "Lụt này còn cao hơn năm 2009. Nhà ngập đến nóc, cả nhà tôi chỉ biết chờ. Nhờ lực lượng cứu hộ mà được đưa đi an toàn, còn có cơm nước đầy đủ. Xót của nhưng ấm lòng lắm".

Bộ đội buộc dây vào người, bơi giữa dòng lũ để cứu dân

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai huy động 1.617 cán bộ, chiến sĩ, 20 xuồng máy, 3 xe thiết giáp và hàng chục ô tô tham gia ứng cứu tại các điểm ngập sâu. Ngoài ra, tỉnh cũng nhờ các lực lượng quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tham gia hỗ trợ.

Chỉ riêng ngày 19.11, lực lượng quân đội đã di dời 2.463 hộ với 6.704 nhân khẩu, cứu hộ 142 trường hợp nguy cấp và điều tiết giao thông tại 98 điểm ngập, sạt lở.

Một cháu bé được các chú bộ đội đưa đi sơ tán ẢNH: DŨNG PHÚC

Lực lượng quân đội sơ tán dân trong mưa lũ Quy Nhơn ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Tại thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước), nơi mực nước vượt đỉnh lũ năm 2009 đến 1,5 m trong đêm 18.11, cả khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Bộ đội chia nhau thành từng tổ nhỏ, buộc dây vào người, mang theo áo phao và dây cứu sinh, bơi giữa dòng nước cuộn để tiếp cận từng nhà ngập lụt.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, nhớ lại: "Gió mạnh, nước chảy xiết. Anh em buộc dây vào người để khỏi bị cuốn khi đưa dân ra ngoài. Chỉ mong tiếp cận nhanh nhất để không ai bị kẹt lại".

Nhiều nhà dân ở Quy Nhơn ngập sâu trong lũ MAN ĐỨC DŨNG

Trong căn nhà gỗ ngập gần đến mái, bà Trần Thị Xuân và 6 người trong gia đình đã gần như kiệt sức sau nhiều giờ mắc kẹt.

"Nước còn cách trần có 10 cm, chúng tôi hoảng loạn lắm. Các anh bộ đội vào tận nơi dìu từng người ra, ơn nghĩa này không biết bao giờ trả hết", bà Xuân nói.

Một người dân được bộ đội đưa ra khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Trong đêm 19.11, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tiếp tục được huy động để sơ tán dân. Riêng tại khu vực gần Bệnh viện lao và bệnh phổi Quy Nhơn, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và Sư đoàn 2 đã đi dời hơn 65 hộ dân (200 người).

Lũ lịch sử, cao nhất từ trước đến nay

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, nhận định đợt mưa lũ Quy Nhơn kéo dài từ ngày 16 - 19.11 là trận "lũ lịch sử, cao nhất từ trước đến nay". Mưa cực lớn không chỉ nhấn chìm các xã vùng đông (khu vực Bình Định cũ) mà còn khiến nhiều nơi ở phía tây bị ngập sâu.

Từ ngày 14.11, tỉnh đã kích hoạt phương án ứng phó, cảnh báo liên tục cho các địa phương. Ngày 16.11, tỉnh họp khẩn, phân công nhiệm vụ chi tiết và bật kịch bản ứng phó cao nhất. Đến tối 17.11, các địa phương đã kịp thời sơ tán 7.500 hộ với 28.000 nhân khẩu.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đi kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại Quy Nhơn ẢNH: H.P

Xe bọc thép được dùng để sơ tán dân ẢNH: DŨNG PHÚC

Trong hai ngày cao điểm, Gia Lai huy động tổng lực hơn 20.000 người, gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, đoàn viên thanh niên, phụ nữ và người dân. Gần 1.000 phương tiện tham gia ứng cứu: ca nô, xuồng máy, xe lội nước, ghe thúng, thuyền thúng của dân và cả bo bo của lực lượng thiện nguyện.

"Anh em dầm mưa suốt hai ngày đêm. Người dân kêu cứu ở đâu, lực lượng đến đó. Mục tiêu duy nhất là bảo vệ tính mạng người dân trong mưa lũ. Không để ai bị bỏ lại", ông Thanh chia sẻ.