Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

3 người tử vong trong ngày do mưa lũ, sạt lở ở Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
19/11/2025 21:12 GMT+7

Mưa lũ ở Gia Lai khiến nhiều khu vực ngập sâu, 3 người tử vong, hàng chục ngàn hộ dân bị cô lập, phải di dời, sơ tán.

Ngày 19.11, UBND P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), xác nhận trên địa bàn có 2 người tử vong do mưa lũ.

3 người tử vong trong mưa lũ ở Gia Lai - Ảnh 1.

Mưa lũ khiến hàng chục ngàn hộ dân ở Gia Lai bị ngập lụt, cô lập

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, 2 nạn nhân xấu số là ông H.M.H (ở khu phố 2, P.Quy Nhơn Đông) và ông B.V.H (ở khu phố 6, P.Quy Nhơn Đông).

Ông H.M.H, mắc bệnh bại liệt, nằm một chỗ không đi lại được. Ngày 19.11 khi mưa lớn, nước lũ dâng lên ngập vào nhà, ông H. bị té xuống giường và bị đuối nước.

Còn trường hợp ông B.V.H tử vong trong nước lũ chưa rõ nguyên nhân. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra.

Tại P.Quy Nhơn (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cũng có 1 người tử vong do sạt lở. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một phần núi tại tổ 48, khu 9, bán đảo Hải Minh, bất ngờ sạt lở. Đất đá đổ tràn vào nhà khiến vợ chồng bà Đ.T.C bị mắc kẹt.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng cùng ngày, chồng bà C. được cứu sống. Đến trưa, thi thể bà C. được tìm thấy.

3 người tử vong trong mưa lũ ở Gia Lai - Ảnh 2.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cũng đã di dời, sơ tán 1.200 hộ dân

ẢNH: QUANG KHẢI

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đến 16 giờ ngày 19.11, mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Có khoảng 10.400 hộ với gần 42.600 người bị ngập, cô lập.

Trong đợt mưa lũ này, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 1.260 hộ dân với hơn 3.000 người đến nơi trú tránh an toàn, cứu nạn cứu hộ 184 người dân thoát vùng ngập sâu. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã di dời, sơ tán 1.200 hộ dân với hơn 3.600 người.

Tin liên quan

Đắk Lắk: Mưa lũ gây ngập sâu, cấm lưu thông trên QL1, QL25, QL29 và QL19C

Đắk Lắk: Mưa lũ gây ngập sâu, cấm lưu thông trên QL1, QL25, QL29 và QL19C

Tỉnh Đắk Lắk cấm các phương tiện lưu thông trên QL1, QL25, QL29 và QL19C để đảm bảo an toàn. Do mưa lũ kéo dài, khiến nhiều tuyến quốc lộ qua tỉnh này bị ngập nặng.

Khám phá thêm chủ đề

Mưa lũ Sơ tán cô lập Gia Lai Mưa Lũ ở Gia Lai tử vong
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận