3 người tử vong trong ngày do mưa lũ, sạt lở ở Gia Lai

Ngày 19.11, UBND P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), xác nhận trên địa bàn có 2 người tử vong do mưa lũ.

Mưa lũ khiến hàng chục ngàn hộ dân ở Gia Lai bị ngập lụt, cô lập ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo đó, 2 nạn nhân xấu số là ông H.M.H (ở khu phố 2, P.Quy Nhơn Đông) và ông B.V.H (ở khu phố 6, P.Quy Nhơn Đông).

Ông H.M.H, mắc bệnh bại liệt, nằm một chỗ không đi lại được. Ngày 19.11 khi mưa lớn, nước lũ dâng lên ngập vào nhà, ông H. bị té xuống giường và bị đuối nước.

Còn trường hợp ông B.V.H tử vong trong nước lũ chưa rõ nguyên nhân. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra.

Tại P.Quy Nhơn (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cũng có 1 người tử vong do sạt lở. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một phần núi tại tổ 48, khu 9, bán đảo Hải Minh, bất ngờ sạt lở. Đất đá đổ tràn vào nhà khiến vợ chồng bà Đ.T.C bị mắc kẹt.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng cùng ngày, chồng bà C. được cứu sống. Đến trưa, thi thể bà C. được tìm thấy.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cũng đã di dời, sơ tán 1.200 hộ dân ẢNH: QUANG KHẢI

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, đến 16 giờ ngày 19.11, mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Có khoảng 10.400 hộ với gần 42.600 người bị ngập, cô lập.

Trong đợt mưa lũ này, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã di dời 1.260 hộ dân với hơn 3.000 người đến nơi trú tránh an toàn, cứu nạn cứu hộ 184 người dân thoát vùng ngập sâu. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã di dời, sơ tán 1.200 hộ dân với hơn 3.600 người.