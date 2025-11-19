Sạt lở tại Quy Nhơn: Nỗ lực cứu cụ bà trong ngôi nhà bị vùi lấp

Trưa 19.11, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn (Gia Lai), xác nhận trên địa bàn liên tục ghi nhận các điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Trong đó, vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Hải Minh xảy ra lúc 3 giờ cùng ngày khiến một ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hai vợ chồng cao tuổi bị vùi lấp.

Đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ xuống, cuốn theo căn nhà nằm dưới chân núi. Lực lượng chức năng lập tức tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ trong điều kiện địa hình nguy hiểm.

Sạt lở tại khu vực Hải Minh (P.Quy Nhơn, Gia Lai) khiến ngôi nhà bị vùi lấp, lực lượng chức năng đang tìm kiếm cụ bà bị vùi lấp ẢNH: CTV

Hiện lực lượng cứu hộ đã đưa được cụ ông ra ngoài an toàn, còn cụ bà vẫn đang mắc kẹt bên trong đống đổ nát. "Các lực lượng đang tập trung tối đa để giải cứu nạn nhân còn lại", ông Toàn cho biết.

Khoảng 2 giờ 15 ngày 19.11, tại khu vực núi Một (P.Quy Nhơn) cũng xảy ra sạt lở. Đất đá liên tục tràn xuống khu phố 57, tạo ra nguy cơ rất cao đối với các hộ dân sinh sống ven chân núi.

Chính quyền P.Quy Nhơn đã giăng dây, cắm biển cảnh báo và cấm người dân tiếp cận vùng nguy hiểm. Trước đó, phường đã chủ động sơ tán 35 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Hiện địa bàn P.Quy Nhơn vẫn còn 3 điểm được cảnh báo nguy cơ sạt lở cao. Tại các vị trí này, chính quyền đã tổ chức sơ tán tất cả người dân để đảm bảo an toàn tuyệt đối.