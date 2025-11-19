Đà Nẵng: Hàng trăm người mắc kẹt trên đường Hồ Chí Minh do sạt lở

Ngày 19.11, Phòng CSGT (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã được huy động cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh, để hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở núi nguy hiểm.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến trên đường Hồ Chí Minh ẢNH: C.X

Theo đó, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức (TP.Đà Nẵng), đoạn từ Km 1355 đến Km 1373, xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tại Km 1359+300, có 8 xe khách với khoảng 300 hành khách cùng hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt, dừng nối đuôi kéo dài.

Ngay khi nhận tin, Phòng CSGT Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, đặc biệt là Đội CSGT đường bộ số 3, để tổ chức chốt chặn và hướng dẫn phương tiện từ xa tại xã Thạnh Mỹ và xã Bến Giằng. Các tài xế được thông báo tình hình và phân luồng sang tuyến đường an toàn hơn. Đối với xe khách đi Tây nguyên, lực lượng yêu cầu quay đầu về QL1 hoặc cao tốc để tiếp tục hành trình.

Lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng hỗ trợ nước, lương thực cho cánh tài xế còn bị mắc kẹt do sạt lở ẢNH: C.X

Ngoài đảm bảo giao thông, lực lượng CSGT còn thăm hỏi, động viên tài xế và hành khách bị mắc kẹt; hỗ trợ đưa người và phương tiện đến khu vực an toàn, cấp phát nước uống, thức ăn để bà con yên tâm sử dụng trong lúc đang mắc kẹt do sạt lở.

Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết, đặc biệt là qua các khu vực được cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua những tuyến đường đã được cảnh báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún; hãy tìm đường đi an toàn hơn. Chấp hành nghiêm chỉnh các hiệu lệnh, chỉ dẫn của lực lượng CSGT và các lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Phòng CSGT Đà Nẵng đề nghị mọi người dân tự giác chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún.



