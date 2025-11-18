Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Có sở cả chục cấp phó, nhưng ‘không muốn đi địa phương’

Chiều nay 18.11, phát biểu tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã có những trao đổi xung quanh công tác bố trí cán bộ.

Theo ông Quang, thành phố đã có chủ trương phấn đấu bố trí 5% cán bộ trong hệ thống từ thành phố xuống cơ sở. Đồng thời, các sở cũng đã vận dụng để điều động cán bộ xuống hỗ trợ địa phương, nhất là trong các lĩnh vực cần tăng cường theo thời hạn nhất định. Ví dụ như "cầm tay chỉ việc" trong nông nghiệp, môi trường, xây dựng, khoa học – công nghệ…

Tuy nhiên, thực tế phát sinh là tâm lý cán bộ từ chuyên viên trẻ đến lãnh đạo quản lý, nhất là cấp sở và cấp phó "cứ nói đi địa phương là ngại, là xin, là không muốn đi". Nếu tâm lý này tiếp diễn thì rất khó. Trung ương tăng cường cán bộ về tỉnh, thành phố; tỉnh, thành phố cũng phải tăng cường cho xã và ngược lại.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế trong công tác cán bộ sau sáp nhập ẢNH: HOÀNG SƠN

"Đi cơ sở làm tốt cũng là môi trường đào tạo, rèn luyện. Ngồi ở sở, có nơi cả chục phó sở hay mười mấy phó, 2 người phụ trách một phòng thì hiệu quả không cao. Thà về cơ sở để rèn luyện, làm việc thực chất thì tốt hơn", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nói.

Theo ông Quang, qua thực tiễn, khi sắp xếp như vậy, cán bộ cấp huyện và cấp tỉnh đưa về xã thường làm tốt vì có năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục rà soát để bổ sung vào những vị trí thiếu, bởi thiếu cán bộ thì ảnh hưởng công việc. Tuy nhiên, ông Quang cho rằng một số lĩnh vực như đất đai, tài chính… nếu không có cán bộ chuyên môn đào tạo bài bản thì không ai dám làm.

"Có nơi chỉ thiếu kế toán trưởng một thời gian là mọi khoản chi đều "đứng", dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh", ông Quang nói.

Phải giao nhiệm vụ theo đặc điểm từng nơi

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, thời gian qua các xã, phường cũng phản ánh nhiều về việc thiếu cán bộ ở những phường lớn, đông dân số như Hải Châu, Thanh Khê… với lượng hồ sơ lớn, chưa kể người dân và doanh nghiệp từ nơi khác đến làm thủ tục.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, nhiều địa phương có dân số đông, nguồn thu lớn cần bố trí thêm cán bộ ẢNH: HOÀNG SƠN

"Ở khu vực miền núi, các đồng chí báo cáo là nhu cầu không lớn như vậy; thủ tục ít, khối lượng công việc không nhiều tuy nhiên lại gặp khó về hạ tầng. Còn ở cấp xã, cấp phường thì nhiệm vụ tổng thể rất nặng, không chỉ giải quyết thủ tục hành chính mà còn phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo, an sinh… rất nhiều đầu việc. Do đó đề nghị cấp địa phương phải nhìn tổng thể, toàn diện. Thủ tục hành chính nếu được khắc phục, thông suốt thì sẽ giảm tải đáng kể", ông Lê Ngọc Quang nói.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, biên chế ở những nơi như Thanh Khê, Hải Châu cũng rất đặc thù. Chẳng hạn, P.Thanh Khê hơn 212.000 dân, P.Hải Châu hơn 132.000 dân, thu ngân sách hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm trong khi nhiều xã miền núi chỉ thu vài chục triệu một năm. Quy mô dân số, kinh tế, chức năng nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy, khi Trung ương chốt tổng định biên, thành phố sẽ căn cứ chức năng nhiệm vụ để bố trí phù hợp, không thể áp dụng bình quân đầu người vì sẽ gây lệch và ảnh hưởng công việc.

Các xã, phường cũng phản ánh nhiều về bàn giao hồ sơ, thủ tục, các dự án dở dang vẫn chưa xong. Vừa rồi Đà Nẵng đã bàn giao cho hơn 10 xã phường, hồ sơ tài liệu rất nhiều, nhiều dự án chưa quyết toán được.

Thành phố hiện tạm phân cấp dự án dưới 20 tỉ đồng giao xã, phường; trên 20 tỉ đồng giao các ban quản lý và cấp sở. Nhưng đây chỉ là tạm thời và không thể bình quân như vậy mãi.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo tại cuộc họp ẢNH: HOÀNG SƠN

"Có những phường lớn cần xem xét thành lập ban quản lý tại chỗ để đáp ứng yêu cầu; nếu dồn hết lên thành phố thì sẽ tắc. Phải giao nhiệm vụ theo đặc điểm từng nơi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ; nơi không cần thiết thì không giao", ông Quang nhấn mạnh.

Về chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, thành phố sẽ chủ động nhưng hiện hạ tầng một số nơi chưa đảm bảo; có nơi sóng, đường truyền còn yếu. Thiết bị đầu cuối ở nhiều xã phường cũng thiếu. "Thành phố sẽ hỗ trợ mua sắm, việc này không khó. Vấn đề là cần đẩy nhanh tiến độ để triển khai ngay, không kêu ca nữa…", ông Lê Ngọc Quang nói.