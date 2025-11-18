Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Rà soát, đưa cấp phó thành phố về cấp phường

Chiều nay 18.11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu đã có buổi kiểm tra việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại UBND P.Hải Châu.

Phát sinh tình trạng thừa, thiếu nhân sự

Báo cáo với Phó thủ tướng, UBND TP.Đà Nẵng cho biết khó khăn trong giai đoạn đầu mới vận hành mô hình chính quyền 2 cấp tại các xã, phường phát sinh tình trạng thừa, thiếu nhân sự so với định mức quy định chung và giữa các xã, phường.

Một số vị trí việc làm chuyên ngành chuyên môn sâu (công nghệ thông tin, quản lý đất đai, tài chính, xây dựng, kinh tế, nông nghiệp, nội vụ, giáo dục và đào tạo...) thiếu công chức am hiểu chuyên môn nghiệp vụ và chưa có kinh nghiệm làm việc nên còn lúng túng, khó khăn trong tiếp cận giải quyết công việc.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với cán bộ UBND P.Hải Châu ẢNH: HOÀNG SƠN

TP.Đà Nẵng đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ để củng cố bộ máy cấp xã, như ban hành đề án rà soát, điều động và tăng cường nhân sự cho xã, phường; có 6 sở, ngành đã cử công chức hỗ trợ cấp cơ sở... Thành phố ưu tiên chuyển đổi số; 138 sinh viên CNTT tình nguyện được điều động về xã, phường để hỗ trợ, kết hợp tuyển dụng nhân sự chuyên trách chuyển đổi số theo các tiêu chí rõ ràng.

Để nâng cao năng lực chuyên môn, Đà Nẵng đã tổ chức 35 lớp bồi dưỡng với hơn 4.487 lượt cán bộ xã, phường tham gia. Sở Nội vụ cũng biên soạn bộ tài liệu gồm 42 chuyên đề nghiệp vụ, phát hành 600 bản giấy và bản số nhằm hỗ trợ công tác quản lý tại cơ sở.

UBND TP.Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn chuyên môn nhằm bảo đảm sự thống nhất, tránh chồng chéo trong quản lý; rà soát, đơn giản hóa thủ tục pháp lý về đất đai, tài sản công để rút ngắn quy trình xử lý, cho phép áp dụng cơ chế linh hoạt trong khai thác quỹ nhà đất dôi dư.

Chủ tịch UBND P.Hải Châu Nguyễn Văn Duy (người đưa tay) giới thiệu về Trung tâm Phục vụ hành chính công ẢNH: HOÀNG SƠN

TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu chính sách tiền lương, thu nhập phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong mô hình chính quyền 2 cấp; xem xét cơ cấu tổ chức phòng chuyên môn của xã, phường theo hướng linh hoạt, tăng số lượng phòng tại địa bàn có khối lượng công việc lớn. Đề nghị Bộ KH-CN phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia; triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định 1565/QĐ-TTg để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo TP.Đà Nẵng tiếp tục xác định quan tâm, chăm lo, bám sát và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn đầu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Theo Phó thủ tướng, thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, coi đây là nhiệm vụ then chốt hay còn là "then chốt của then chốt".

"Rà soát đội ngũ cán bộ gồm lãnh đạo các cấp, nếu không đáp ứng được thì ở thành phố có nhiều cấp phó tại các cơ quan tiếp tục đưa về cấp phường. Chúng ta không có khái niệm là "đang ở cấp tỉnh lại về cơ sở". Không nên có tư tưởng như thế, ở đâu cũng làm việc, ở đâu cũng nhiệm vụ và xem đó là danh dự của cán bộ, công chức", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ẢNH: HOÀNG SƠN

Cùng với đó, tập trung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành; văn bản quy phạm pháp luật nếu thiếu thì liên hệ Bộ Nội vụ để bổ sung tài liệu về cơ sở "cầm tay chỉ việc" đối với những lĩnh vực khó, lĩnh vực mới…

Mặc khác, Chính phủ sẽ có đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Hiện Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu tham mưu vấn đề này và sớm ban hành.

Trên cơ sở nghị định của Chính phủ, khẩn trương rà soát hoàn thiện tổ chức bộ máy đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, rà soát lại phân cấp phân quyền, phân biệt thẩm quyền tại các đơn vị hành chính cấp xã; giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, liên quan đến lưu trữ hồ sơ, tài sản công dôi dư…

Phó thủ tướng chỉ đạo tiếp tục xem xét, rà soát điều chỉnh những vấn đề cần thiết liên quan đến cơ chế, chính sách cấp xã.



Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm hỏi về những vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền 2 cấp ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo Phó thủ tướng, TP.Đà Nẵng là một trong những nơi đi đầu trong chuyển đổi số; bộ phận một cửa của Đà Nẵng là một những đơn vị đi đầu cả nước. Vì vậy, cần thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, làm sao để trở thành công dân số.

"Tôi biết các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn huy động tất cả sinh viên, hỗ trợ khu dân cư để giúp người dân tiếp cận chuyển đổi số. Muốn được tốt hơn thì phải tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ này tốt hơn. Chúng ta huy động sinh viên để thúc đẩy phong trào bình dân học vụ số để hỗ trợ cho người dân, thôn bản… để học tập kỹ năng cơ bản, thiết yếu trong chuyển đổi số. Như vậy sẽ chuyển đổi số một cách mạnh mẽ nhất", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, phải làm tốt công tác tư tưởng, tâm lý cho anh em cán bộ. Lúc này, thành phố đang cần cán bộ thể hiện ý chí và sự nỗ lực cao nhất.

"Thành phố có những lúc gian nan vô cùng hoặc trong giai đoạn hiện nay đang tập trung khôi phục khắc phục hậu quả lũ lụt. Nếu chúng ta không có ý chí, không quyết tâm sẽ không vượt qua. Hãy coi khó khăn là động lực thì chúng ta sẽ thành công", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.