Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói về cải cách tiền lương

Chiều 29.10, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp thu, giải trình về ý kiến của các đại biểu Quốc hội liên quan đến việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước đó, nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được, song cho rằng còn một số hạn chế cần khắc phục như: xử lý trụ sở cũ, thừa thiếu cán bộ, năng lực công vụ và chế độ đãi ngộ, nhất là với cán bộ, công chức cấp xã…

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: GIA HÂN

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, Việt Nam trải qua 80 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 3 cấp, khi chuyển sang mô hình 2 cấp là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy.

Mô hình mới thể hiện sự thay đổi căn bản từ phương thức quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo và phục vụ nhân dân, từ trạng thái thụ động hành chính sang chủ động quản trị địa phương.

Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng phải tự làm cuộc cách mạng cho chính bản thân mình về tư tưởng, nhận thức, phương pháp làm việc và văn hóa công vụ.

Theo Phó thủ tướng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành được 4 tháng nhưng đã đạt được nhiều kết quả.

Nổi bật là đã thực hiện thành công việc sắp xếp lại giang sơn, tổ chức lại mô hình nền hành chính nhà nước.

Với phương châm thần tốc, vừa chạy vừa xếp hàng, từ T.Ư đến địa phương đã hoàn thiện khối lượng công việc rất lớn. Đến nay, mô hình mới vận hành cơ bản ổn định, thông suốt. Nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo, linh hoạt để kịp thời để giải quyết vấn đề phát sinh…

Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mới, chưa có tiền lệ. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập ban đầu khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp là điều dễ chia sẻ, cần có thời gian để hoàn thiện.

Trên tinh thần ấy, Phó thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc: không chậm trễ, không mất thời cơ nhưng cũng không thể cầu toàn; vừa làm vừa điều chỉnh, vừa hoàn thiện trên tất cả các phương diện.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, chiều 29.10 ẢNH: GIA HÂN

Cải cách tiền lương phải rất kỹ lưỡng và thận trọng

Về giải pháp thời gian tới, bà Trà cho biết Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách; những vấn đề căn cốt về tổ chức bộ máy, biên chế, phân loại và tiêu chuẩn đơn vị hành chính.

Chính phủ cũng đang tập trung chỉ đạo Bộ Nội vụ hoàn thiện khung vị trí việc làm để xác định rõ vị trí việc làm, nhất là với cấp xã; đồng thời hoàn thiện các điều kiện làm cơ sở cho việc giao biên chế, đảm bảo đúng số lượng.

Song các địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá cơ cấu để đảm bảo đội ngũ cán bộ vận hành chính quyền cấp xã. Những vị trí như tài chính, địa chính, môi trường, công nghệ thông tin, xây dựng, tư pháp..., nếu cần thiết có thể tuyển dụng, điều động cán bộ từ cấp tỉnh về.

Cùng đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng chính quyền điện tử; quyết liệt triển khai phong trào bình dân học vụ số đến từng nhà, từng người dân.

Liên quan đến cải cách tiền lương, Phó thủ tướng cho biết hiện đang xây dựng một đề án tổng thể. Ban Chính sách và Chiến lược T.Ư sẽ chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương, sau đó báo cáo T.Ư trong quý 1/2026.

Từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, có lộ trình phù hợp, nằm trong tổng thể cải cách nền hành chính, tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả chế độ, chính sách.

"Ngay sau đây thì cũng chưa thể thực hiện ngay được, phải rất kỹ lưỡng và thận trọng từng bước để chuẩn bị căn cơ, phù hợp, thực hiện theo lộ trình hợp lý và phù hợp với khả năng của ngân sách", Phó thủ tướng nói.