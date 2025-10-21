Đề xuất Chính phủ cải cách tiền lương từ đầu năm 2026

Chiều 21.10, tiếp tục thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu bày tỏ những băn khoăn sau quá trình sắp xếp bộ máy hành chính. Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long), về đầu tư hạ tầng thiết yếu "trước đây ở một tỉnh nhu cầu chỉ có vậy, nhưng khi sáp nhập thêm 2 - 3 địa phương, nhu cầu về hạ tầng cũng khác".

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) ẢNH: QUOCHOI

Bà Nhi dẫn chứng, các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long sáp nhập với nhau, việc di chuyển về trung tâm hành chính cũng là trở ngại, không chỉ cho cán bộ công chức, mà cả với người dân, doanh nghiệp muốn giải quyết thủ tục.

Sau sắp xếp, nhiều cán bộ công chức phải đảm nhiệm những vị trí công việc mới so với vị trí làm trước đây, đặc biệt ở cấp xã. Nên ngoài tinh thần, nỗ lực của từng cán bộ, đại biểu đoàn Vĩnh Long cho rằng, cần đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn từ T.Ư xuống cấp xã, để giúp cán bộ am hiểu quy định, tự tin thực hiện nhiệm vụ phục vụ người dân tốt nhất.

Cạnh đó, sau sắp xếp, số lượng khá lớn cán bộ, công chức được hưởng chính sách nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi với chế độ vượt trội. Tuy nhiên, những cán bộ tiếp tục ở lại công tác phải đối mặt khối lượng công việc lớn hơn, khiến họ vất vả hơn. Đại biểu mong Chính phủ sớm đề xuất với Quốc hội về lộ trình cải cách chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp.

"Trước kỳ họp Quốc hội, nhiều cán bộ đã gửi gắm đề nghị sớm cải cách tiền lương để thu nhập xứng đáng công sức họ bỏ ra và đủ sức giữ chân trong bộ máy", bà Nhi nói và đề nghị Chính phủ xem xét cải cách tiền lương từ đầu năm 2026.

Có chủ tịch phường đọc, phê duyệt 200 văn bản 1 ngày

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) thì cho rằng, trong báo cáo kinh tế - xã hội cần có đánh giá thêm về sự cố gắng miệt mài, hết lòng, hết sức của hệ thống cán bộ.

"Trong thời gian qua, trên diễn đàn hoặc thông tin đại chúng, chúng ta chưa nêu được những tấm gương cán bộ đã tổ chức thực hiện công việc tại phường, xã, thị trấn, nỗ lực ngày đêm", bà Châu chia sẻ và dẫn thực tế có những chủ tịch phường phải đọc, phê duyệt 200 văn bản 1 ngày vào thời điểm sáp nhập.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) ẢNH: GIA HÂN

Nữ đại biểu cũng đề nghị quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ phường, xã phải nghỉ việc do sắp xếp. Sau khi sáp nhập thêm 2 tỉnh, TP.HCM hiện đông dân nhất cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng TP.HCM cần hướng tới tầm vóc mới là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á.

Bà Tô Thị Bích Châu cho rằng, việc đầu tư kinh phí về hạ tầng chưa xứng đáng, nhất là tình trạng ngập úng. Do đó, cần sự đầu tư xứng đáng cho TP.HCM để phát triển đúng tầm nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu Hà Phước Thắng (đoàn TP.HCM) đề xuất nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI tăng số lượng đại biểu chuyên trách cho Hội đồng Dân tộc, các ủy ban và đặc biệt là các đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành, nhất là các đoàn đông như TP.HCM.

Ông Thắng nêu thực tế đoàn TP.HCM có gần 50 đại biểu nhưng chỉ có 3 đại biểu chuyên trách, dẫn đến khó khăn trong việc điều hành hoạt động đoàn, tổ chức lấy ý kiến, khảo sát và giám sát. Ông đề xuất nhiệm kỳ tới ít nhất 40% đại biểu là đại biểu chuyên trách, trong đó ưu tiên cho các đoàn có đông đại biểu để tăng cường giám sát, xây dựng pháp luật, khảo sát, đóng góp cho phát triển địa phương.

Để thực hiện tốt Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cần tăng cường số lượng đại diện doanh nghiệp trong Quốc hội, trong đó tăng đại diện đơn vị liên quan đến chuyển đổi số, thương hiệu quốc gia để góp sức xây dựng chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho thể chế.